NBA／Irving繳準大三元表現！獨行俠109:99勝「殘陣」勇士收4連勝
達拉斯獨行俠（NBA）今（14）日在主場迎戰金州勇士，本戰勇士一哥Stephen Curry因傷持續高掛免戰牌，獨行俠本戰靠著「歐洲金童」Luka Doncic砍進21分，與Kyrie Irving準大三元表現貢獻23分、10助攻、8籃板，率領球隊以109:99戰勝勇士拿下4連勝。
記者張志宇/綜合報導
本場雙方在首節戰成27:27平手，但來到次節勇士熄火，單節僅拿下15分，上半場結束時，獨行俠以48:42領先勇士，進到次節雙方再度打出28:28平手攻勢，來到末節勇士一度將落後追至1分差，但Luka Doncic隨後貢獻三分打，與一顆三分拉開比分，不給勇士任何反撲機會，穩穩以109:99收下勝利。
本場勇士輸球主因除了一哥Stephen Curry缺陣，防守悍將Draymond Green今（14）日也高掛免戰牌，導致內線防守薄弱則是輸球最大主因，此外根據美媒透露，Stephen Curry將有很大機會在下一戰交手洛杉磯湖人時歸隊。
此戰「歐洲金童」Luka Doncic攻下21分、9籃板、3助攻，雖無緣連7場拿下大三元，反倒是Kyrie Irving貢獻全能身手，繳出23分、8籃板、10助攻的表現；勇士Jonathan Kuminga則是攻下全場最高的27分，可惜團隊防守與火力皆不及對手，無緣幫助勇士搶勝。
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