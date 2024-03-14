爭鮮員工終於全招了！「正確規則」一堆人吃錯：根本是天才

起床冷醒「中午太陽熱翻」！心血管疾病激增　4族群小心奪命溫差

▲春季天氣變化快速，清晨寒冷、白天溫暖、入夜又轉涼，溫差大的情況下，要特別留意心血管疾病發生。（圖／記者陳明安攝）
▲春季天氣變化快速，清晨寒冷、白天溫暖、入夜又轉涼，溫差大的情況下，要特別留意心血管疾病發生。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

台灣進入春季後天氣變化快速，甚至常常一天之內就能感受四季在變化，清晨寒冷、白天溫暖、入夜又轉涼，對此澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪表示，近期溫差大，臨床因心血管疾病掛號的民眾增多，往年都是如此，提醒慢性病、三高患者、長者和曾有心血管病史的族群，在近期務必注意穿搭調整，有異狀則要立刻就醫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張耿豪接受《NOWnews》採訪說明，氣溫較低時，血管用收縮的方式抵抗，並犧牲四肢血液供應，讓溫熱的血液停留在內臟、肚子等重要器官，而血管收縮、阻力增加時，血壓就容易上升、血小板活性提高、血液濃稠度增加，這些狀況都可能讓血管容易產生血栓。

▲寒流、冷氣團、天氣配圖。（圖／記者陳明安攝）
▲近期溫差大，臨床因心血管疾病掛號的民眾增多，尤其是慢性病、三高患者、長者和曾有心血管病史的族群。（圖／記者陳明安攝）
張耿豪指出，一天之內出現較大溫差，表示血管會更快速收縮，導致血壓上升，若本身就有高血壓等慢性病的患者，就算吃藥也無法完全控制，建議民眾外出時，不要嫌麻煩，適時戴上帽子、圍巾，在必要時重點保護頭部、耳朵和脖子，避免心血管、腦血管等出現異常。

宇平診所心臟內科醫師劉中平也指出，人一天當中，「睡覺醒來」和「洗完澡」時，是血管最急遽收縮的時間點，建議民眾早上醒來，不要急著離開被窩，洗完熱水澡後，應趁身體還溫暖時，儘速穿上衣服，此外，也可以透過幾個方式有效預防心血管疾病。

1、定期量血壓。

2、觀察身體末端是否比平常冰冷。

3、不能忽略身體出現的任何不適。

4、多喝溫開水、熱開水，少吃冰的食物。

5、持續維持運動習慣。

情人節天氣回暖！今明「早晚溫差」達10度　下波強烈冷氣團時間曝

死亡率比大腸癌高！她突發咳嗽竟是「肺癌第三期」：手術也難治好

蘇丹紅沙茶醬流竄！辣椒粉、胡椒粉、金福華中鏢　毒產品名單一覽

掛號費調漲無上限！醫坦言「回歸市場並非壞事」：診所也不敢亂漲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞