起床冷醒「中午太陽熱翻」！心血管疾病激增 4族群小心奪命溫差
台灣進入春季後天氣變化快速，甚至常常一天之內就能感受四季在變化，清晨寒冷、白天溫暖、入夜又轉涼，對此澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪表示，近期溫差大，臨床因心血管疾病掛號的民眾增多，往年都是如此，提醒慢性病、三高患者、長者和曾有心血管病史的族群，在近期務必注意穿搭調整，有異狀則要立刻就醫。
記者張志浩／綜合報導
張耿豪接受《NOWnews》採訪說明，氣溫較低時，血管用收縮的方式抵抗，並犧牲四肢血液供應，讓溫熱的血液停留在內臟、肚子等重要器官，而血管收縮、阻力增加時，血壓就容易上升、血小板活性提高、血液濃稠度增加，這些狀況都可能讓血管容易產生血栓。
張耿豪指出，一天之內出現較大溫差，表示血管會更快速收縮，導致血壓上升，若本身就有高血壓等慢性病的患者，就算吃藥也無法完全控制，建議民眾外出時，不要嫌麻煩，適時戴上帽子、圍巾，在必要時重點保護頭部、耳朵和脖子，避免心血管、腦血管等出現異常。
宇平診所心臟內科醫師劉中平也指出，人一天當中，「睡覺醒來」和「洗完澡」時，是血管最急遽收縮的時間點，建議民眾早上醒來，不要急著離開被窩，洗完熱水澡後，應趁身體還溫暖時，儘速穿上衣服，此外，也可以透過幾個方式有效預防心血管疾病。
1、定期量血壓。
2、觀察身體末端是否比平常冰冷。
3、不能忽略身體出現的任何不適。
4、多喝溫開水、熱開水，少吃冰的食物。
5、持續維持運動習慣。