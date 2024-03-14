中國漁船東碇島海域翻覆2失蹤！海巡署：請金防部支援潛水員搜索
金門東碇島附近西南海域今（14）日午6點多發生中國籍漁船翻覆意外，我方海巡單位與中方都派遣船隻協助搜救，目前已救起4名，其中2名生還、2名無生命跡象。海巡署表示，已請求金防部派遣專業的潛水人員進入沈沒的船艙內，搜尋失蹤人員。
記者呂炯昌／台北報導
由於上月14日金門「三無船舶」在躲避金門海巡查緝時翻覆，造成2人死亡，一度引發兩岸關係緊張。立院外交國防委員會今日邀請國防部、國安局與海巡署報告「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」，藍綠立委都關注今早中國漁船東碇島海域翻覆，相關搜救情況。
國民黨立委王鴻薇詢問中國漁船翻覆的搜救情況，海委會海巡署長周美伍表示，中國漁船翻覆在東碇島禁限制水域內，線上巡邏的巡防艇事發時距離翻覆的漁船很遠，翻覆的漁船距離東碇島只有1.07海哩，翻覆原因不得而知，因為近幾日海象不好，不排除海象問題，目前所有船隻都在進行搜尋。
周美伍表示，中國船隻已漂流到東碇島西南0.05海哩，船隻都已經翻覆在水線以下，海巡署的潛水人員已下水查看，搜尋船隻由4艘增加至6艘，也請金防部派遣專業潛水人員支援搜救，並請東碇島守軍在岸際協助搜索。
王鴻薇詢問若中方救難人員要登船搜尋，會同意嗎？周美伍表示，就救生、救難立場，相信航管人員會允許，但僅止於登船而已。