訪視內幕流出！虐童保母一概不說話　曾遭家長抗議孩童屁股紅腫

蔣萬安虐童案稱「不要公親變事主」　黃珊珊：台北市就是主事者

▲黃珊珊就虐童案指台北市就是事主、就是台北市的事。（圖／記者吳翊緁攝，2024.03.14）
▲黃珊珊就虐童案指台北市就是事主、就是台北市的事。（圖／記者吳翊緁攝，2024.03.14）

記者邱新博／台北報導

台北市近日發生1歲男童剴剴遭惡保母虐死案，引發社會高度關注。台北市長蔣萬安第一時間發臉書稱，「有人勸我，要等行政院、衛福部先把話說清楚，要讓兒福聯盟好好面對爭議，不要公親變事主。」對此，民眾黨立委黃珊珊今（14）日表示，事情發生在台北市，台北市政府就是重大兒虐案子的主事者，發生在台北市任何一人虐兒，就是台北市的事情。

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民眾黨立院黨團今天召開「中央地方集體結構性失能 誰讓孩子淚白流」記者會，會後針對蔣萬安臉書說法，黃珊珊回應，這案子很清楚，是重大兒虐行為，這不用請示任何人，台北市政府社會局第一時間就要做相關處理，台北市政府的SOP是副秘書長以上，她之前擔任台北市副市長也當過很多次類似個案的召集人。沒有人可以置身事外的非事主，事情發生在台北市，台北市政府就是重大兒虐案子的主事者。

另外對於國民黨立委王育敏提案虐兒判死刑，民眾黨立委黃國昌則回應，刑法286條在2019年的時候修過一次法，當時陸陸續續發生很多虐童事件，2019年5月10日三讀通過修正案。

黃國昌說，上次修法讓人遺憾的，是針當凌虐孩童致死，到要判死刑，已經進入現行法殺人罪，針對實際照顧者，加害人沒有是實際照顧者沒有通過，這次發生的悲劇到了刑法末端處罰條文的規定，刑法286條有無需要重新檢討的必要，相信在接下來的立法院法案審議的過程當中，大家都可以表達想法。

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