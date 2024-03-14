鍋烤節不敵蘇丹紅！台中火鍋生意掉2成 盧秀燕評估今年提前舉辦
台中市去年首度舉辦鍋烤節，炎炎夏日帶動業績成長3至5成，不料上個月蘇丹紅事件全國延燒，火鍋店旺季生意竟掉了2成以上。台中市長盧秀燕表示，今年會把購物節經費拆分出物調券、振興微型經濟、鍋烤節等3項，其中針對蘇丹紅影響餐飲業生計，將以提前舉辦鍋烤節等方式因應。
記者顏幸如／台中報導
根據台中市政府資料，台灣火鍋跟燒烤一年的經濟產值約550億元，台中約占15%、80億元的經濟價值，台中市去年在炎炎夏日的7、8月首度舉辦「台中鍋烤節」，逆勢操作的成效引起關注。
台中市議員江和樹今（14）日質詢時指出，蘇丹紅事件延燒全國，今天早餐他吃雞絲麵，店家說不能加沙茶，火鍋業者也反映近來天氣雖冷，生意卻至少掉2成，從路邊攤到餐廳都苦不堪言。台中市人口不斷增加，蘇丹紅事件卻害小市民日子苦哈哈，既然中央遲遲不救、地方就得自己來。
盧秀燕表示，台中市推動購物節的成效已經很穩定，今年會在同筆預算的基礎下，挪出部份振興經濟，包括發放物調券、提升5坪5人以下攤商的微型經濟、舉辦第2屆鍋烤節。
盧秀燕說，去年的鍋烤節在暑假舉行，但台中市餐飲業近來受到蘇丹紅影響甚鉅，市府將評估提早發放物調券，鍋烤節也會提早舉行，希望全國的蘇丹紅事件早日落幕。