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BNT買得比郭董貴！徐巧芯轟：意識形態先於國人健康、應公佈合約

▲國民黨立委徐巧芯要求，政府應該立刻公佈採購合約。（圖／國民黨提供）
▲國民黨立委徐巧芯要求，政府應該立刻公佈採購合約。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉去年在政論節目說「蘇貞昌內閣、陳時中部長靠疫苗A了1億美元」，被前衛福部長、疫情指揮官陳時中提告求償1000萬元，台北地方法院昨開庭傳喚陳時中作證，陳時中首度在法庭上承認，當初跟BNT簽訂，但後來未履行的合約簽約價格高達43美元（約台幣1069元/劑）。對此，國民黨立委徐巧芯直指，政府與民間採購金額相差40%，更突顯了民進黨政府的意識形態，優於人民健康安全之上，她要求民進黨政府，盡速公布包括AZ、BNT、莫德納等疫苗採購合約。

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國民黨團今上午召開記者會，徐巧芯表示，當初民進黨政府在2020年9月以後有兩次想跟BNT採購疫苗，9月11日委請東洋洽談，結果9月18日半路殺出雅各臣，中間協調的人到底是誰？到現在仍不得而知。2021年3月，民進黨政府再次與BNT洽談每劑43美元疫苗採購，最後未能成功採購。

徐巧芯指出，國民黨立委陳玉珍在2021年3月就曾公開表示，因為德國BNT疫苗的台灣代理權在上海復星醫藥公司，透過代理購買BNT疫苗每劑32美元。換句話說，當時就有32美元市場價格，陳時中當時批評「眼睛没有看過32美金的BNT」、「拿沒有的東西不斷演算」、「沒有業者要拿這個數字來賣我們」、「我的腦袋也沒有這個數字」。

徐巧芯表示，現在證明了當初的確有32美元的價格。2021年5月，鴻海創辦人郭台銘願意購買BNT疫苗捐給政府，當時洽購每劑價格30-32美元。過程中，民進黨政府不斷給郭台銘穿小鞋。民進黨政府三次欲採購BNT疫苗過程，始終交代不清、說法不一，沒有人要為延誤疫苗採購來負責。2022年8月23日立法院成立疫苗調閱小組，三分之一採購合約塗黑。

徐巧芯認為，昨日法院開庭，代表了採購合約不是不能公開，而是民進黨政府不想公開，政府與民間採購金額相差40%，不但自己沒買到，還不想讓人買，更突顯了民進黨政府的意識形態，優於人民健康安全之上。徐巧芯要求民進黨政府，盡速公布包括AZ、BNT、莫德納等疫苗採購合約。

國民黨立委蘇清泉表示，根據爆料者所提供的資料，2021年初中華民國政府向德國洽談購買BNT疫苗意向書，第一個月提供200萬劑，之後每月提供700萬劑，總數3000萬劑，疫苗價格前200萬劑每劑32美元，其餘2800萬劑每劑28美元。但最後導致破局的主要原因，在於民進黨政府意識形態作祟，不願向大中華總代理上海復星接洽而破局。

蘇清泉說，之後冒出在香港從事冷鏈業務的雅各臣介入，其中有兩位台灣重量級人士居間穿梭，導致每劑BNT報價達43美元。昨天，陳時中在法庭上陳述，東洋曾報價BNT每劑70幾元美金，蘇清泉呼籲東洋出來講清楚，陳時中所言是否為真？

蘇清泉指出，由於第一線醫護人員始終等不到充足疫苗，當時只有包括日本、丹麥等國家捐贈的幾萬劑AZ疫苗撐著，讓偏鄉、山地地區醫務所醫護人員痛不欲生，看著鄉親們打不到疫苗染疫死亡，令人痛徹心扉，喊話「民進黨政府，開誠布公說實話，才是最好的上策」。

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