BNT買得比郭董貴！徐巧芯轟：意識形態先於國人健康、應公佈合約

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徐巧芯指出，國民黨立委陳玉珍在2021年3月就曾公開表示，因為德國BNT疫苗的台灣代理權在上海復星醫藥公司，透過代理購買BNT疫苗每劑32美元。換句話說，當時就有32美元市場價格，陳時中當時批評「眼睛没有看過32美金的BNT」、「拿沒有的東西不斷演算」、「沒有業者要拿這個數字來賣我們」、「我的腦袋也沒有這個數字」。
徐巧芯表示，現在證明了當初的確有32美元的價格。2021年5月，鴻海創辦人郭台銘願意購買BNT疫苗捐給政府，當時洽購每劑價格30-32美元。過程中，民進黨政府不斷給郭台銘穿小鞋。民進黨政府三次欲採購BNT疫苗過程，始終交代不清、說法不一，沒有人要為延誤疫苗採購來負責。2022年8月23日立法院成立疫苗調閱小組，三分之一採購合約塗黑。
徐巧芯認為，昨日法院開庭，代表了採購合約不是不能公開，而是民進黨政府不想公開，政府與民間採購金額相差40%，不但自己沒買到，還不想讓人買，更突顯了民進黨政府的意識形態，優於人民健康安全之上。徐巧芯要求民進黨政府，盡速公布包括AZ、BNT、莫德納等疫苗採購合約。
國民黨立委蘇清泉表示，根據爆料者所提供的資料，2021年初中華民國政府向德國洽談購買BNT疫苗意向書，第一個月提供200萬劑，之後每月提供700萬劑，總數3000萬劑，疫苗價格前200萬劑每劑32美元，其餘2800萬劑每劑28美元。但最後導致破局的主要原因，在於民進黨政府意識形態作祟，不願向大中華總代理上海復星接洽而破局。
蘇清泉說，之後冒出在香港從事冷鏈業務的雅各臣介入，其中有兩位台灣重量級人士居間穿梭，導致每劑BNT報價達43美元。昨天，陳時中在法庭上陳述，東洋曾報價BNT每劑70幾元美金，蘇清泉呼籲東洋出來講清楚，陳時中所言是否為真？
蘇清泉指出，由於第一線醫護人員始終等不到充足疫苗，當時只有包括日本、丹麥等國家捐贈的幾萬劑AZ疫苗撐著，讓偏鄉、山地地區醫務所醫護人員痛不欲生，看著鄉親們打不到疫苗染疫死亡，令人痛徹心扉，喊話「民進黨政府，開誠布公說實話，才是最好的上策」。