00940先申購還是上市買、多久「經得起考驗」？分析師給解答

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不過00940火熱的同時，也有不少網友質疑「台股正在高檔耶」、「人太多的地方不要去」、「一堆人追捧股價變高，殖利率正好向下」。剛好今日台股回測，00940的前10大成分股也綠油油引發熱議。為此，分析師翁偉捷接受《NOWnews今日新聞》訪問時提到，一旦台股回檔，投資人不是要關心台股高檔跌多少，而是要關心ETF裡面的成分股會跌多少！
翁偉捷進一步解釋，畢竟多頭不可能永遠延續，中間一旦出現震盪，不要說多頭結束或反轉或空頭，只要大盤有震盪，可能看起來沒什麼跌，但個股波動一定會比較激烈，舉例大盤跌1%是200點，但個股可能跌個2到3成以上也不為過，又ETF是看成分股表現，個股一但跌多，就會影響ETF淨值與配息表現。
他強調，ETF看的是成分股，選擇大盤高檔震盪時進場，風險自然比較高。不是台股高點時就不會再漲或賺錢，而是高檔時要賺錢相對承受的風險就會比較高。另外，由於00940正值申購期間，但申購人潮實在太多，到底要先申購還是可以等上市再買？
翁偉捷表示，現在很多人擠著申購，主要是反映台股行情真的不錯，大家都想一起參與先賺一波，且可能認同該檔ETF的理念與對未來投資的預期，但要先買還是後買其實沒有一定的答案，尤其ETF需要時間來驗證，因為每檔的設計理念與條件大不同，需要靠時間累積與環境洗禮，才能慢慢展現該檔ETF的真實價值。
就像以0050指標來觀察，0050已經是掛牌超過20年的老牌ETF，它能屹立不搖一定有他的選股邏輯，因此新的ETF也需要時間去驗證。申購時買是看準ETF的理念與對投資的預期，上市掛牌後買，則是利用盤勢震盪與時間累積，去驗證該檔ETF核心設計架構有沒有投資價值，因此申購買還是上市買，完全要看投資人的思考邏輯，沒有一定對或錯，就他身邊的案例看來，有人申購前買獲利3成，也有上市後再買同樣賺3成的人也有。
翁偉捷指出，ETF應該透過時間去驗證其邏輯架構是否屹立不搖，因此驗證的時間越久越好，但其實聰明的投資人可以至少觀察2到3季該ETF的表現，看是否經得起市場考驗、配息狀況是否如預期，以及短線震盪下投資邏輯是否能承受風險，是否能如預期降低投資風險，同時又能有很好的配息給投資人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。