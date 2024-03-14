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日本麻疹疫情擴散！30歲男沒出國紀錄　「去關西機場」就被感染

▲日本一名男子沒有出國紀錄，但因為曾接觸一名麻疹患者因而確診。（圖取自Unsplash圖庫）
▲日本一名男子沒有出國紀錄，但因為曾接觸一名麻疹患者因而確診。（圖取自Unsplash圖庫）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近期有計劃赴日旅遊的民眾要小心了！日本麻疹疫情迅速擴散，包含東京、大阪等地都傳出病例，上個月（2月）24日，從阿拉伯聯合大公國，飛抵日本關西機場的一架航班，同機旅客就有8人確診。京都一名30多歲男子近期沒有出國紀錄，但在上月前往關西機場時，疑似接觸了該班機的旅客，也傳出確診。專家呼籲不要輕忽麻疹的嚴重性，最好把握趕緊接種疫苗。

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根據《日本放送協會》報導，京都市當局表示，京都市內一名30歲男性在本月7日出現了發燒症狀，雖然兩度前往醫院就診，但狀況並未改善，並接連出現皮疹與柯氏斑點等麻疹常見症狀。該名男子12日改往其他醫療機構就診，才確診感染麻疹。

該名男子近期並沒有出國紀錄，但上月曾前往關西機場，接觸了1名搭乘阿拉伯聯合大公國返抵班機的男性乘客，才因此感染。目前男子已經返家進行療養，狀況穩定恢復中。

據京都市當局，該名男子在出現症狀之前，曾在本月6日搭乘電車往返京都與大阪，並曾進入大阪的餐飲店。據公布的足跡顯示，這名男子在3月6日中午12時至12時20分搭成近鐵京都線從東寺站前往丹波橋站，並在中午12時20分轉乘京阪線從丹波橋站到京橋站。同日下午3時，男子前往星巴克大阪城公園分店外帶飲料，下午9時至10時左右再度搭乘京阪線從京橋站返回丹波橋站，並在下午10時左右搭乘近鐵從丹波橋站返回東寺站。

大阪府濟生會中津醫院感染管理室長安井良則醫師表示，麻疹的傳染力十分高，是能透過空氣傳染的疾病。好發於春夏兩季，「才剛春天就出現這麼多確診者，到了5、6月恐怕疫情會更加難以控制。」

安井良則強調，麻疹的潛伏期長達10天，因此如果曾經與確診者足跡重疊，在未來1、2周內出現發燒症狀，最好還是要主動就醫。且出現發燒症狀後，不一定會出疹，但此時是感染力最強、最容易傳染給周遭人們的時候，因此要多加注意。」另外，由於近來網路上出現如「感染麻疹靠維他命就能痊癒」、「麻疹疫苗沒有用」、「感染就能獲得自然抗體」等錯誤消息，當局表示，由於麻疹傳染力高，也沒有特效藥，若是沒有抗體的情況下感染麻疹的話，可能會因為肺炎或腦炎等重症死亡，呼籲不要輕忽麻疹的嚴重性，且最好把握機會接種疫苗。

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