酸藍吃錯藥狂打民主基金會　吳崢批：拿經費名目很瞎還申報不實

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吳崢提到，民主基金會每年固定提供3000萬的經費供政黨申請補助，各黨分配額以在立法院裡的席次比例分配，國民黨罵民進黨拿補助款辦青年營隊，不符合民主基金會推廣民主、人權、外交的補助要點，「我就問，讓有志公共事務的年輕人接觸第一線政治運作，為什麼不算參與民主實踐？」
針對經費問題，吳崢說，國民黨在各年舉辦青年活動，「難道國民黨辦青年活動可以，民進黨辦青年活動就不行？藍能你不能？」除了青年營隊外，國民黨歷年來還將補助經費用於許多和推廣民主人權看起來八竿子打不著的東西上，像是「經營Twitter」21萬、「英文網頁建置」30萬、「民意調查」260萬，「這許多根本是政黨內部的行政和維運支出，和外交有什麼關係？」
吳崢指出，嚴重的是國民黨還有申報不實問題，國民黨在2021年以「更新英（日）文資訊與英（日）文網頁更新」為由向民主基金會請領72萬元的補助，但國民黨的英文網站早在2020年7月31號就宣佈永久停更，「停更的隔年還以網頁更新為由申請補助？這有沒有詐領人民納稅錢的問題！」
吳崢提到，從2020至2023年4年間，國民黨一共請領了超過500萬以上的經費用於出訪中國，但民主基金會的補助，要用於深化民主人權、推動外交，「中國既沒有民主也沒有人權，國民黨也不承認兩岸是外交關係，那去中國幹嘛申請民主基金會的補助？」
他批評，國民黨要檢討民主基金會運作，先去把自己黨裡的結案報告翻出來，好好查一查有多少弊端吧！