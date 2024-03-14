00940明申購截止「變天」　台股跌百點！10大成分股倒一片

「00940之亂」網友熱議這類人可獲利了結　財經網美示警ETF有風險

▲近期的「00940之亂」讓網友掀起熱議認為僅一類人可獲利了結，而財經網美胡采蘋則示警ETF不是定存，有賠錢的可能。（圖／資料照片）
▲近期的「00940之亂」讓網友掀起熱議認為僅一類人可獲利了結，而財經網美胡采蘋則示警ETF不是定存，有賠錢的可能。（圖／資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

近日台股不斷飆漲，在2萬大關上下震盪，也讓台股ETF跟著受到股民青睞，尤其是近期開放申購的元大台灣價值高息（00940）更是掀起一陣搶購熱潮，外界推測募集可望超過2000億元。不過，儘管熱度如此高，有網友逆風分析，人多的地方不要去，並指出只有大戶一次買幾千張才可能獲利了結。財經網美胡采蘋也示警，高股息基金還是可能賠錢的。

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00940最低1萬元就能買到1張，而且採取月配息模式，吸引大批股民在募集期間就搶申購上車，人潮過多還被銀行行員稱為「00940之亂」，才開放2日就傳吸金1700億元，不僅夯到多家券商舉手投降停賣，更傳出太多人提款申購，導致銀行錢被提光，讓元大投信罕見發聲明，就連金管會也出手降溫，呼籲投資人適性理財。

而「00940之亂」也引發網友熱烈討論，有網友就逆風發文認為，一定一堆人到手就開始拋售，因為申購量太大根本漲不了多少，就10幾塊載浮載沉，一直玩接刀丟刀遊戲，實質能賺的人就大戶，一次買幾千張的那種，一次獲利了結。更引用股海金句「人多的地方不要去」，還沒上市就未演先轟動，這種沒什麼好下場。

有網友認同，「記得兩年前萬八，也一堆人鼓吹ETF存股，存了一年就下滑到12XXX，多少人抱不住損出了，高檔存股，呵呵，指數的低買高賣才是賺錢根本」，不過也有網友認為，「00900在紅燈高點上市，一上來就從15跌到破10元，市場上大家看壞唱衰，結果現在還不是漲到15+」、「人多的地方不要去，結果大家都賺爛了，你還沒賺到」、「ETF炒短線的確就是這樣，但長線存股風險相對很低」。

關注高股息ETF申購現象的胡采蘋，日前雖曾發文表示，雖然市場上早就說ETF太多，但沒有想到00939及00940還能大賣成這樣，這種熱賣一定是打中某些市場需求。不過她也引用「綠角財經筆記」文章示警指出，「高股息基金還是有可能賠錢的，跟定存是不一樣的。台股漲太久，大家都假設這個市場不會賠，但目前大象進場，一次進場2000億，本身就可能演變成一種風險。」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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