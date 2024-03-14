「00940之亂」網友熱議這類人可獲利了結　財經網美示警ETF有風險

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而「00940之亂」也引發網友熱烈討論，有網友就逆風發文認為，一定一堆人到手就開始拋售，因為申購量太大根本漲不了多少，就10幾塊載浮載沉，一直玩接刀丟刀遊戲，實質能賺的人就大戶，一次買幾千張的那種，一次獲利了結。更引用股海金句「人多的地方不要去」，還沒上市就未演先轟動，這種沒什麼好下場。
有網友認同，「記得兩年前萬八，也一堆人鼓吹ETF存股，存了一年就下滑到12XXX，多少人抱不住損出了，高檔存股，呵呵，指數的低買高賣才是賺錢根本」，不過也有網友認為，「00900在紅燈高點上市，一上來就從15跌到破10元，市場上大家看壞唱衰，結果現在還不是漲到15+」、「人多的地方不要去，結果大家都賺爛了，你還沒賺到」、「ETF炒短線的確就是這樣，但長線存股風險相對很低」。
關注高股息ETF申購現象的胡采蘋，日前雖曾發文表示，雖然市場上早就說ETF太多，但沒有想到00939及00940還能大賣成這樣，這種熱賣一定是打中某些市場需求。不過她也引用「綠角財經筆記」文章示警指出，「高股息基金還是有可能賠錢的，跟定存是不一樣的。台股漲太久，大家都假設這個市場不會賠，但目前大象進場，一次進場2000億，本身就可能演變成一種風險。」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。