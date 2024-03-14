不捨剴剴遭虐死 趙少康沒護航：藍綠別推了！雙北市政府都有責任
台北市政府認證合格保母劉姓婦人被控虐死一歲男童「剴剴」，卻演變成衛福部、雙北市政府互相推卸責任。對此，前中廣董事長趙少康今（14）日不忍開嗆，藍綠都不要推了，衛福部跟雙北市政府都有責任，中央負責政策制定，由地方執行，從上到下都有關聯，更不要急著甩鍋給志工，趕快釐清事件真相、補上漏洞，才能防止不幸再發生。
記者林怡昕／台北報導
趙少康直指，一歲「凱凱」受虐致死，讓很多人不捨氣憤，這兩天更演變為政治攻防，中央與地方、藍綠都在互踢皮球，真相都快被淹沒了。一個孩子死了，才凸顯我們整個機制都有問題，請大人們不要再甩鍋，好好坐下來徹底檢討每一個環節，不要讓凱凱白白犧牲。
趙少康說，大家都說十指連心，這麼小的孩子十個指甲都被拔掉，完全無法想像這是什麼樣的酷刑，什麼樣的蛇蠍心腸才做得出這樣的事，相信多數社工都很有愛心，卻在這個時候被當成替罪羔羊，社工的工作負擔、訪視作業標準、薪資、支持體系夠不夠強大，都該檢討。
趙少康質疑，保母的資格認定夠不夠嚴謹？心理考核這關是不是被忽略了？一個孩子非自然死亡，檢警為什麼沒有在第一時間介入，等到事件鬧大了才開始調查？這次是虐童引發關注，在高齡化社會下，虐老事件也越來越多，有沒有同步檢討相關機制？還是要等到悲劇發生，才會受到重視？
趙少康認為，藍綠都不要推了，衛福部跟雙北市政府都有責任，中央負責政策制定，由地方執行，從上到下都有關聯，更不要急著甩鍋給志工，趕快釐清事件真相、補上漏洞，才能防止不幸再發生。