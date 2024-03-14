李多慧情人節前曝喜訊！「全新身分」藏了3個月 預告自己下一步
中職啦啦隊「最強外援」李多慧是否續留樂天女孩，一直是休賽季期間球迷們關注的焦點，期間李多慧也為了「全新身分」祕密準備了3個月。昨（13）日，李多慧在情人節前夕跟粉絲們報喜訊，並透露自己的下一步動向，確定開韓文線上課程教導學生韓文，藉此推廣台韓文化交流。
記者張一笙／綜合報導
李多慧續留樂天或是轉戰其他隊伍讓各界都很好奇，也是不少粉絲們休賽季關注的焦點之一。昨天李多慧也向粉絲們透露下一步，宣布將在開啟線上課程，化身「多慧老師」教學生韓文，課程包含情境聊天、日常旅遊、影視追星等內容，與台灣專業韓文老師共同監製，同時推薦韓國景點及美食，致力推廣韓國文化。
李多慧2021年畢業於韓國觀光大學，就讀觀光中文系，本身對於中文就有一定的了解。來台灣以後，時常能在網路上看到李多慧與隊友籃籃及筠熹等人的中文互動。李多慧表示，學習中文以後，在台灣看到更多不一樣的東西，想教台灣朋友韓文，讓粉絲更容易認識韓國。
李多慧作為第一位進到台灣職棒的「韓籍外援」，一直致力於推廣台、韓2地交流。去年李多慧就曾將自己在韓國的攝影團隊帶來台灣，拍攝一系列台灣美食、夜市、住宿、汽車的YouTube影片，讓她一舉拿下台灣YouTube「熱門創作者」和「快速竄升創作者」的第一名。
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