林襄認了植髮！掀瀏海揭「清朝人額頭」好崩潰 術後對比照曝光
啦啦隊女神林襄今年宣布離開樂天桃猿，轉到味全龍隊當「小龍女」，長相甜美的她，是許多人心中的女神，亮麗的外貌受到大批粉絲喜愛。林襄昨（13）日在IG上透露，自己因為額頭太高決定去植髮，並大方分享手術前後的對比畫面，坦言植髮是人生中最正確的決定之一。
記者薛羽彤／綜合報導
林襄昨日在IG上透露，人生目前做過最正確的決定之一，就是去植髮。林襄表示「以前的額頭高到像清朝人，在外面超級怕風吹起來」，接著她分享3年前上節目《飢餓遊戲》時的畫面，當時她瀏海旁分，綁著兩顆包包頭，可以看見額頭前非常光滑，林襄也自認「額頭超高、看起來顯老，超級像清朝人！」林襄出道以來，髮型大多是妹妹頭瀏海，植髮成功後，現今她已敢露額頭出門，也會嘗試用髮夾夾起瀏海，變得自信許多。
林襄自從確定離開樂天桃猿後，外界關注她的動向，上個月她終於宣布加盟味全龍。8日初登場亮相，當天穿露肚裝的她，肋骨形狀浮出，纖腰細成蜂腰，粉絲驚呼：「太腰瘦了吧？快斷掉了！」林襄本人也寫下：「我看起來好乾...」。林襄加盟新東家後，應援次數也備受關注，官方12日公布上半季主場的女孩應援班表，光是林襄就擁有18次的登場機會，是去年還在樂天女孩的3倍，讓粉絲超期待。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道