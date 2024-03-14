不捨剴剴遭虐死！台灣還有500童等待出養　兒權盟提3項改善機制

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兒權盟表示，對於剴剴遭保母虐待致死，深表痛心與不捨，目前台灣約有500多個孩子，因著原生家庭經濟狀況不佳、支持系統不足等緣故，進入出養程序，依《兒童權利公約》規定，當兒童無法在其家庭環境中成長時，國家有義務給予特別的保護與協助，全力接住這些無依無靠的孩童，但此次政策卻失靈，兒權盟盼提出解方。
兒權盟指出，首先，兒童出養前的安置停留期間約為半年至1年半不等，如今，政府部門將出養前的安置工作交給社福團體執行，便應明確提供程序上的指引或規定，並應擔負督導管理之責，確保出養前的照顧、評估與訪視機制皆符合兒童的最佳利益。
兒權盟認為，政府部門連結資源、將案件轉介出去後，持續追蹤個案接受服務的情況、與協力單位間的合作及資訊交流與評估，雖都是老生常談的社會工作方法，但唯有落實方得以維繫服務品質。
第二，兒權盟指出，現行針對兒童出養前安置的法源薄弱且分散，亦無規範政府主管機關與民間團體之權責劃分，以及此期間應提供的服務與協助，呼籲政府應盡速修正《兒童及少年福利與權益保障法》的收出養相關條文，除必要的出養前訪視規定外，也應視該兒童的需求提供必要協助，俾使兒童出養前的安置期間有清楚的法源依據及明確的做法可依循。
最後，針對居家托育人員的訪視機制。兒權盟建議，應採取不預告訪視與提高訪視頻率才能有效監督保母品質，理解實務上執行有難處，最常見的便是訪員遭拒、無法進入該社區等情形，這是實務現場一提再提的困境，強烈呼籲政府即刻拿出辦法解決，切莫等待下個案件發生又重新檢討。
另外，兒權盟也提醒，除應提升訪視次數的最低標準，訪視的頻率與內涵亦應視兒童的處境與需求調整，而不是只是一個僵化的數字。
兒權盟表示，最關注的始終是「兒童」本身，兒童作為權利主體，他們是否有好好地被看見？缺乏家庭、親友照顧資源的剴剴，被懷抱惡意的人選擇成為加害的對象，各種環節的疏漏讓我們錯失站在他身後為其撐腰的時機，兒權盟希望透過這些想法的提供，集眾人之力求取改善的可能。
兒權盟提到，聯合國兒童權利委員會強調，對於無依兒童的處遇應採取「個別化原則」，除收養外，寄養家庭、安置機構等替代性照顧亦是，當我們把關注的眼光拉回兒童本身，才能夠意識到每個不同境遇的兒童不一樣的需求，也才能夠預防憾事再次發生。
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