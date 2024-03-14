MLB／跟林子偉學的？前隊友Michael Chavis受訪竟飆「台灣髒話」
目前效力於西雅圖水手隊的28歲內野手Michael Chavis，日前接受訪問，回憶2109年在大聯盟初登板的情景，不僅一一點名當時的隊友，連他們的守備位置都如數家珍。不過他卻一度忘記當時二壘手是誰，經由主持人提醒，才想起來原來是來自台灣的林子偉。沒想到他話鋒一轉，突然蹦出一句台灣「國罵」，有趣片段也被林子偉本人轉發，展現兩人兄弟情。
實習記者掌聿嘉/綜合報導
中華職棒樂天桃園球員林子偉今年邁入三字頭，過去多在美國發展，在大聯盟及小聯盟體系一共待了9年。2012年，18歲的他以高達209萬美金簽約金加入紅襪，與2014選秀會以首輪大物之姿加入紅襪的 Michael Chavis ，兩人年紀相仿，在那時便結下了兄弟情義。
在影片中，棒球頻道「Bat Boys」訪問 Michael Chavis ，還記不記得自己當初在大聯盟生涯初登板的球隊打線，對於5年前的事情他記憶猶新，立馬回答當時是以代打身份上場，取代捕手Sandy Leon，對於其他守備位置的球員也對答如流，唯獨忘記了當時二壘手是誰。
場外聲音提示是「紅襪隊的傳奇」， Michael Chavis 直覺回應是Dustin Pedroia，下秒打臉自己直呼不可能，場外聲音再友情提示，「不是來自美國或是拉丁美洲 」，當主持人提到台灣關鍵字， Michael Chavis馬上喊出林子偉的名字，表示「他是我的兄弟」。最後還加碼補上一句音似台式髒話「 CHOW 」，娛樂效果十足。影片上傳後不僅引發網友討論，也引來林子偉本人轉發。