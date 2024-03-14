力促字節跳動撤資TikTok 白宮呼籲參院「加速採取行動」
美國眾議院週三（13）以352票贊成對上65票反對，通過了給予中國企業「字節跳動」（ByteDance）從TikTok撤資，否則將在美國禁止此項應用程式的法案。目前這項法案將移交至參議院進行投票，若參院通過美國總統拜登（Joe Biden）將進行簽署，白宮對此也呼籲相對更加謹慎的參議院應該「迅速採取行動」，並稱白宮會對此進行協助。
國際中心楊智傑／綜合報導
被稱為「抖音國際版」的熱門短影音應用程式TikTok，母公司是來自中國的「字節跳動」（ByteDance），在中國法律規範企業需向政府回報部分資料的模糊空間下，美國眾院罕見跨黨派以壓倒性票數通過「TikTok去中資化」這項法案。按照程序，這項法案接下來將交付參議院進行投票，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則稱白宮希望能看到「參議院迅速採取行動」。
尚皮耶13日表示，白宮預計這項法案不會影響美中關係，她強調白宮持續致力與維持與中國的關係，但總統拜登、國安顧問蘇利文等人都很清楚，「當涉及到我們的國家安全、涉及美國民眾的數據時，我們必須確保政府正在應對這些威脅。」
這項法案內容主要是要求北京科技公司字節跳動在法案生效後165天內出售TikTok的美國業務，若不退出經營將禁止該應用程式在美國營運，但TikTok將這項法案塑造成美國政府對TikTok的禁令，呼籲用戶向國會表達抗議，TikTok執行長周受資更表示，公司會盡一切努力阻止，包括使用法律手段。
法案目前交付參議院，參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示參院會審視該法案，部分參議員則稱希望以別種方式約束這些構成國安威脅的外國應用程式；中國外交官員則警告「法案通過將反噬美國自身」。