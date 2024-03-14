丸亀製麵尋找「烏龍」！姓名中2字免費吃一年、中1字也買一送一　

我是廣告 請繼續往下閱讀
姓名「烏龍」送365碗，中1字買一送一
全台有56家門市的丸亀製麺也玩起同名行銷，開始尋找陳烏龍、林烏龍。在3月18日至3月29日期間，只要姓名有「烏龍」兩字並順連在一起，就送365張中碗釜揚烏龍麵券，等於免費吃一年，限量100人。若姓名有「丸、亀（龜）、烏、龍」任1字相同，本人結帳時出示證件，享菜單1號至11號中碗烏龍麵買1送1，內用、外帶都可，每人每天限兌換1次。
遊戲規則難，每天需吃1碗、假日無買1送1
不過細看丸亀製麺遊戲規則其實有點嚴格，就算真有「烏龍」民眾，但全台只限100名，如果跑去戶政事務所改名，超過名額也可能白忙一場，且獎品365張中碗釜揚烏龍麵券每天限用1張，獎品效期只有1年且不得轉售，等於每天都必須吃1碗烏龍麵。
而對中姓名1字部份，雖然活動期長達12天，但其中橫跨2個假日（3月23日、24日）皆不適用活動，想吃買一送一只能趁平日去。因此消費者評價好壞參半，有人抱怨活動誠意不足，喊話別再給戶政事務所添麻煩；但也有人興味盎然，認為姓名中有「龍」的人還不少。
壽司郎鮭魚之亂，逾3百人改名「同鮭魚盡」
最先打響同名優惠的壽司郎，在2021年3月限時兩天，只要姓名有「鮭魚」就可全桌免費吃到飽，沒想到意外引起改名之亂，至少超過300人為此到戶政事務所申請改名。
期間發生有人改名後，結果跑錯店到「藏壽司」，狂吃一頓後結果要自費。一度也傳出有台中民眾自稱改名領證後，才知兒時已被爸媽用完改名額度，這下真的「實至名鮭」，不過遭台中市民政局長反駁，因戶政人員會先告知改名額度，該民眾還有1次改回機會。
爭鮮「丨丨」真有其人，免改名爽吃免錢
2022年11月，爭鮮也在雙11舉辦尋找「丨丨」（丨音同滾）的活動，只要姓名叫做「丨丨」，就享全桌4人吃到飽免費，消息一出立刻有「兩位丨丨」改名後直衝門市，狂吃了264盤，現賺破萬元的餐費。
有趣的是，確實有人沒改過名、從小本名就叫「丨丨」，只因為預計在11月出生，爸媽就特地以此為名，還因姓名太過特殊，登上綜藝節目《小明星大跟班》，不用改名就能整桌免費，他當時還開玩笑說感謝爭鮮，一夜之間突然很多人都會唸他的名字了，其實感到很開心。