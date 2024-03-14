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中國漁船東碇島海域翻覆！兩岸合力搜救　邱國正：局勢不致惡化

▲中國漁船東碇島海域翻覆，兩岸合力搜救，國防部長邱國正（右）、海巡署長周美伍（左）都評估兩岸局勢不至於更惡化。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.14）
▲中國漁船東碇島海域翻覆，兩岸合力搜救，國防部長邱國正（右）、海巡署長周美伍（左）都評估兩岸局勢不至於更惡化。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.14）

記者呂炯昌／台北報導

金門東碇島附近西南海域今（14）日午6點多發生中國籍漁船翻覆意外，我方海巡單位與中方都派遣船隻協助搜救，6名船員其中2名救起生還、2名無生命跡象、2人仍失蹤。海巡署與東碇島仍持續搜尋失蹤者。相較於上月金廈海域「三無船舶」躲避海巡查緝翻覆，造成2人喪生，國防部長邱國正今日表示，這次兩岸合力搜救海難，緊張局勢不致惡化。

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立院外交國防委員會今日邀請國防部、國安局與海巡署報告「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」，國民黨立委王鴻薇詢問中國漁船在東碇島附近海域翻覆，我方展開人道救援，是否有助於和緩金廈海域所造成的緊張關係？

邱國正表示，海巡署說明已經很清楚，若照這狀況來走，不至於惡化，還算滿平和，因為大家都基於人道救援作法，也沒有為難的問題，可以看成良好的處理方法，將來某方面可能會有進展，但是結果怎樣他不能預料。

海巡署長周美伍回應說，他的評估跟邱國正一樣，金廈水域很狹窄，經常發生這樣的事件，在發生0214事件之前密切接觸非常多，今早海巡第一時間馬上跟對岸執法梯隊聯繫，對方把6個人的姓名全告訴海巡，那些是生還、那些是死的、那些是失蹤都告知我方，所以互通是沒問題，在發生海難時第一時間是救人，不會講禁限制水域，把人先救到再說。

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