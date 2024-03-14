台8女神吳婉君撇小三駡名！私人臉書外流 怒轟爆料者：非常無恥
8點檔女神吳婉君被誤傳是小三，介入男星趙駿亞和秦于婷的4年戀情，導致對方感情破局，她透過經紀人否認此事，強調雙方出遊都是健康的活動，並未插足他人感情，今（14）日更氣憤指責爆料者將她私人臉書外流，向媒體傳達不實消息，痛罵「你非常無恥」。
記者江芷稜／綜合報導
據週刊指控，吳婉君不顧趙駿亞已經有女友，經常曬出一起出遊、跋山涉水的照片，尤其是她的許多比基尼性感美照皆出於趙駿亞之手，懷疑兩人關係不單純，認為她破壞趙的戀情，導致他4年戀情分手。不過，趙駿亞出面否認此事，透露早在半年前就因生活差異分手，與吳婉君只是感情好的朋友，反駁週刊報導不實，也未向當事人求證。
吳婉君事後否認緋聞，強調趙駿亞分手與自己無關，「他們的戀情開始跟結束都跟我沒有關係。一起出遊是正常且健康的活動」，更不滿私人臉書的照片，被外流成為報導內容，報導前沒有人向她查證，她對這位「知情人士」喊話，隨意拿別人照片臆測，讓媒體散播謠言，「這是一種霸凌」。
最令她不滿的是，這名「知情人士」還藏匿在她的私人臉書朋友名單裡，吳婉君忍不住開罵對方「你非常無恥」。她也向關心自己的粉絲朋友報平安，表明照常吃飯、睡覺、上班，也會照常跟朋友出去玩，希望外界不要擔心。她認為社會上有許多值得關注的新聞，期盼不要因為緋聞讓真正重要並值得追蹤關注的事就這樣過去了，「每一條生命都是珍貴並值得被愛被尊重的」。
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