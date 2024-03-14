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角逐高市不動產仲介公會理事長　鄭曜德：促進產業與公會共好

▲現任公會監事召集人鄭曜德（中）宣布角逐競選高雄市不動產仲介公會理事長一職。（圖／記者陳美嘉攝）
▲現任公會監事召集人鄭曜德（中）宣布角逐競選高雄市不動產仲介公會理事長一職。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄市不動產仲介公會理事長即將在5月29日進行改選，現任公會監事召集人鄭曜德宣布角逐競選。鄭曜德自民國92年進入公會服務，期間曾擔任過監事、理事、副理事長、監事召集人等多項職務，十分熟捻公會運作。

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「業」好「會」才會好！鄭曜德指出，當選理事長後，將延續公會宗旨，成為公部門和房仲業的溝通橋樑，促進整體產業精進，帶領全體會員正向發展，並優化公平透明的交易制度、保護消費者權益，創造產業、會員、消費者、甚至社會的多贏局面。

鄭曜德直言目前已獲得現任理事長簡志坤和超過半數會員的支持，對勝選很有信心！他指出，不只是力求高票當選，也期望能以實際作為獲得認同，籌組的理監事服務團隊中，延攬近四十位來自各大房仲品牌、自營品牌優秀且熱心的夥伴，誓言要攜手打造專業公正、公益助人的公會。

「被貧窮激勵，期許成為幫助別人的人」鄭曜德分享參與競選的初心。來自高雄新興區，鄭曜德5歲時爸爸因車禍意外驟逝，原本是家庭主婦的媽媽，只能到處幫傭、當清潔工賺取微薄薪水養活他跟兩個妹妹。

退伍前鄭曜德就立志成為房仲經紀人，民國85年退伍隔天，他就到自營房仲公司報到，14個月後升任店長，業績始終維持在前兩名，88年加盟房仲品牌獨資成為店東，一開始並不順利，幾經調整學會教訓，讓每個人發揮各自優勢，績效終於逐步回穩。經過多年努力，為了讓員工都能擁有自已的房子，鄭曜德更無息借員工第一間房的買房自備款，打造幸福企業。

投入房仲產業近30年，鄭曜德帶領團隊創下亮眼績效，過去四年平均年度業績達1.5億元，2021年甚至逼近2億元，他很樂於分享自身經驗，發揮共好精神，盡力為會員服務。

鄭曜德認為，理事長是服務會員、而非掌權，在實務上，他也將學習理事長簡志坤，善用永慶房產集團資源，擴大舉辦公會的產業座談會、教育訓練、同業聯誼交流等活動，持續強化從業人員的專業，而其產生的各項盈餘，也將繼續回饋使用在全體會員上，並能匯集高雄超過5千位房仲的力量，積極回應高雄公益需求，讓社會更加圓滿幸福。

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