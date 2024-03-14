快訊／江宏傑、福原愛正面交鋒！傳15日在東京「一起開記者會」
台灣桌球好手江宏傑2021年與日本桌球天后福原愛離婚，分開後兩人撕破臉跨國打官司，目前仍在進行中。據悉，明（15）日東京時間下午2點（台灣時間下午1點），雙方將派出律師代表，一同在東京召開記者會！不過目前仍未確定是否由本人到場，或透過影片方式宣布。
記者薛羽彤／綜合報導
據《自由時報》報導，江宏傑與福原愛的跨國官司已持續8個月，兩人的官司將有重大突破，明天台灣時間下午1點，雙方的律師將共同出席在東京舉行的記者會。據悉，福原愛也會在活動開始時，發表簡短聲明，至於是親自現身，或是透過錄影方式的發聲，還有待確認。
去年7月，江宏傑到日本舉辦記者會，控訴前妻福原愛不履行法院裁判結果，並在記者會上情緒潰堤，在鏡頭前落淚，福原愛反擊「日本的裁定只是暫時處分，並不是最後的判決」，昔日的模範夫妻鬧得難看。明日的記者會是雙方律師一同出席，雖然沒對外說明開記者會目的，外界揣測兩人達成和解的機率很高，最終結果為何，明日即將揭曉。
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