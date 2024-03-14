石門水庫水量剩40%、白河不到20%告急！春雨偏少 缺水危機拉緊報
水庫水情又要拉警報了！石門水庫目前蓄水量僅剩40.5%，南台灣的曾文水庫53.7%，白河水庫更只有19.3%，中央氣象署表示，剛剛結束的冬季，全台雨量是歷年第5少，估計3至5月春天的降雨也是「正常偏少」，呼籲民眾要節約用水，5月開始的梅雨季將對缺水程度帶來關鍵影響。
記者張志浩／綜合報導
臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，近8個月以來，部分水庫蓄水率已創新低，冬、春以來，降雨量不夠顯著甚至偏少，今（14）日水情最新資料顯示，曾文及阿公店水庫均不足蓄水率的60%，寶山、湖山、明德、石門、鯉魚潭、牡丹、南化及仁義潭水庫，更降到該水庫蓄水率的50%以下。
時間拉回去（2023）年春季，當時由於西南風的環境尚未建立，「副熱帶高氣壓」的勢力也太過強盛，因此4至5月降雨主力「鋒面」無法來到台灣附近，導致水庫頻頻亮紅燈，2023年2至4月的雨量，甚至是同期史上第4少、20年來最少，創下「20年來最乾春天」的紀錄。
氣象署預報中心主任陳怡良表示，今年西南風、副熱帶高壓的情況還有待後續觀察，不過在雨量趨勢上，全台各地以「正常偏少」為主，對已進入枯水期南台灣，由於南部在非颱風季的降雨標準就比較低，因此就算雨量正常，實際的量值可能還是有限，對水庫是一大考驗。
不過陳怡良也提醒，3、4月開始的台灣，天氣系統變化快速，鋒面系統仍會在台灣附近形成，若對流增強，愛短時間可能還是會帶來較大的雨勢，並伴隨雷雨發生，請持續關注氣象署天氣預報資料。