蘇丹紅事件延燒！陳建仁7點裁示　研議成立「食安檢驗基金」

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第二，為了使相關資訊透明，利於各界妥為因應，衛福部已經成立「辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區」，動態公布並更新違規業者及不符合原料下游業者名單、產品名稱等相關資訊，並與檢察機關合作，啟動「打擊民生犯罪聯繫平台」積極查察，對於業者不法行為從嚴究責，實查嚴辦。
第三、這次事件是一起重大的系統性食品安全事件，顯示台灣目前食安管理系統，包括邊境查驗、後市場稽核、業者自主管理通報，以及所建構的追蹤追溯系統等措施，都有必要嚴實檢討、盡速補強改善，請相關部會立即切實檢討改進。
第四，在邊境查驗方面，政府已經對於所有國家輸入辣椒乾、辣椒粉進行100%逐批查驗，以及源頭溯源防堵，避免蘇丹紅再次被用於各項下游食品的生產製造。本次事件調查過程中所發現邊境諸多管理不足之處，包含對於食品驗出違法物質未確實自主通報，或預謀犯罪的不肖業主登記多家公司等經營違反食品安全的業務。有鑑於此，請衛福部務必於1個月內完成相關清查，並訂出在邊境源頭即時有效阻絕不法的管理方案，落實執行，避免再次發生類似情事。
第五，在後市場管理方面，除了加強稽查強度，也需要食品業者嚴以自律並加強自主檢驗，確認原料的安全性。若有異常情況發生，應即時主動通報各地方衛生主管機關。
第六，行政院在本周五將邀集相關部會及地方政府衛生單位，共同召開食安整合會議，就本次事件後續的食安強化措施研討精進，務必於今年3月底前完成。
最後陳建仁表示，將責成秘書長盡速召集相關部會研議成立「食安檢驗基金」，未來將透過政府管理、產業自律以及民間參與等三方協力合作，放大食品安全管理效率，持續為國人的食品安全把關。