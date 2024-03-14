影／郭子乾60歲大壽　粉絲賴清德驚喜告白「你模仿我，都有看」

我是廣告 請繼續往下閱讀
影片中，賴清德先打趣說道「我是本尊，不是郭子乾模仿的」，稱讚郭子乾是台灣的模仿天王，在節目主持、電視劇、電影或舞台劇都有驚人表現，「累積非常多忠實粉絲」。
由於郭子乾生日當天同時是白色情人節，賴清德也告白，「我也是你的粉絲」、「你模仿我的節目，我都有看，非常精彩」，郭子乾看了也會心一笑。
賴清德說，郭子乾透過許多優秀演藝作品，為台灣觀眾帶來無數歡笑和感動，「您在《茶金》講海陸腔、《步月・火燒》講四縣腔，聽說您是在演戲前才開始學客語，演一行像一行」，感謝他用心推廣台灣客語文化，並大讚「這就是職人精神，我們都應該好好向您學習」。
賴清德表示，未來要與郭子乾一起努力，「讓台灣的影視作品在國際舞台上發光發熱」。
影片最後，賴清德還不忘幽默叮嚀，要郭子乾下次再模仿他時，「頭髮要記得，我不是這麼中分啦」，展現親切一面，更意外凸顯兩人的好感情。
郭子乾過去曾透露他與賴清德如何結緣，據了解，賴清德時任台南市長時，他與屏風表演班赴台南火車站前廣場表演；郭子乾回憶，當天下大雨，賴副總統時任台南市長，從頭穿雨衣、從頭坐到底，表演結束後，還上台講解，把每一個演員都講出來、感謝所有製作團隊。
郭子乾說這是他所見所聞、親眼所見，「可見賴副總統對藝文的、自發性的、地方性的媒體非常重視」，認為賴清德此舉非常重視藝文工作者，令他大受感動。