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00940夯爆！他逆風「絕對不能買」　點名這2檔不藏了：是未來飆股

▲元大台灣價值高息ETF「00940」近期掀起市場轟動，高CP值讓不少投資人心動想買，還猜測募集期間規模恐就超過2000億元。（圖／資料照片）
▲元大台灣價值高息ETF「00940」近期掀起市場轟動，高CP值讓不少投資人心動想買，還猜測募集期間規模恐就超過2000億元。（圖／資料照片）

記者賴禹妡／綜合報導

元大台灣價值高息ETF「00940」近期掀起市場轟動，高CP值讓不少投資人心動想買，還猜測募集期間規模恐就超過2000億元，引起大量話題。然而摩爾投顧投資長郭哲榮「哲哲老師」卻直接斷言，「00940絕對不能買！」反之應該要買00940裡面的成分股，個個都是未來飆股，甚至有機會再創新高。 

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摩爾投顧投資長郭哲榮昨（13）日收盤後在臉書發布影片，他以「你不該買00940ETF，而是這檔一定飆的00940成分股」為題，表示大盤又突破歷史新高，不過是外熱內冷，因為所有資金都跑去買00940成分股，但他強調「00940絕對不能買，因為人棄我取人取我予」。 

00940成分股有望成為未來飆股

郭哲榮認為，投資人應該買00940裡面的成分股，00940這次可能申購到2000億，但值得注意的是，不只要看00940的成分股權重，還要看股票市值，以及在外流通股數。目前數據最好的是神基（3005），神基線型有機會再創新高，「這幾個成分股都是未來飆股」。 

郭哲榮指出，同樣屬於00940的重要成分股，群光（2385）線型很漂亮，也有機會再噴出去，它也是00944的第一大成分股。另外，世界先進（5347）目前股價較低，它受聯發科、聯電帶動，還有機會創新高。 

至於神盾（6462）做頭了，害智原（3035）也弱勢，IC設計股現在多少受到影響，喝了有機會再上。郭哲榮去年曾以相同方式購入復華台灣科技優息（00929）成分股，果真現在京元電子（2449）、瑞儀（6176）股價仍居高不下，是完美的操作示範。 

▲現在是全民買股票的時代了嗎？」貼文立刻引發熱議，卻有內行網友點出「一關鍵」要注意。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲郭哲榮認為，投資人應該買00940裡面的成分股，00940這次可能申購到2000億。（示意圖／NOWnews資料照片）
00940成分股
長榮（2603）    9.2% 
聯電（2303）    3.3% 
中美晶（5483）3.2% 
神基（3005）    3.1% 
漢唐（2404）    3.0% 
群光（2385）    2.8% 
瑞儀（6176）    2.7% 
聯發科（2454）2.6% 
鈊象（3293）    2.5% 
新普（6121）    2.5% 

00940申購募集期間為3月11日至15日16時，預計4月1日掛牌上市。00940配息方式採月配息，換股時間為每年兩次，分別於5月及11月。 

▲00940前十大成分股一次看。（圖/記者張嘉哲製）
▲00940前十大成分股一次看。（圖／記者張嘉哲製）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。


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