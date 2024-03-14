00940夯爆！他逆風「絕對不能買」　點名這2檔不藏了：是未來飆股

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00940成分股有望成為未來飆股
郭哲榮認為，投資人應該買00940裡面的成分股，00940這次可能申購到2000億，但值得注意的是，不只要看00940的成分股權重，還要看股票市值，以及在外流通股數。目前數據最好的是神基（3005），神基線型有機會再創新高，「這幾個成分股都是未來飆股」。
郭哲榮指出，同樣屬於00940的重要成分股，群光（2385）線型很漂亮，也有機會再噴出去，它也是00944的第一大成分股。另外，世界先進（5347）目前股價較低，它受聯發科、聯電帶動，還有機會創新高。
至於神盾（6462）做頭了，害智原（3035）也弱勢，IC設計股現在多少受到影響，喝了有機會再上。郭哲榮去年曾以相同方式購入復華台灣科技優息（00929）成分股，果真現在京元電子（2449）、瑞儀（6176）股價仍居高不下，是完美的操作示範。
00940成分股
長榮（2603） 9.2%
聯電（2303） 3.3%
中美晶（5483）3.2%
神基（3005） 3.1%
漢唐（2404） 3.0%
群光（2385） 2.8%
瑞儀（6176） 2.7%
聯發科（2454）2.6%
鈊象（3293） 2.5%
新普（6121） 2.5%
00940申購募集期間為3月11日至15日16時，預計4月1日掛牌上市。00940配息方式採月配息，換股時間為每年兩次，分別於5月及11月。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。