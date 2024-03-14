郭子乾心律不整「每分跳43下」 醫曝警訊：怕你睡覺就掛了
主持人郭子乾今（14）日過60歲大壽，在節目《鄉民大學問》錄影空檔受訪，跑齡20年的他維持健康身材，最近檢查身體卻發現心律不整，每分鐘心跳數43下，醫生驚訝問：「你有運動嗎？」擔心他萬一睡覺期間低於39下就掛了，所幸郭子乾回：「我有運動。」醫生才覺得還OK。
記者羅凌筠／台北報導
談起跑步這項愛好，郭子乾緣起於20年前做健康檢查，驗出三酸甘油脂、尿酸數值偏高，膽固醇飆到500，已達臨界點上下，再嚴重會引起血栓、中風、痛風，但是郭子乾又不想吃藥治療，醫生說：「那你去運動啊。」他這一跑就是20年，遺憾的是沒及時提醒中風的納豆小心，「我要是知道的話，會跟他說每天要量血壓，我自己血壓140就很緊張了。」
郭子乾固定健檢、抽血，2年照1次胃鏡、腸鏡，他分享：「我第1次做沒麻醉，早上照胃鏡、下午照大腸鏡，哇，病人真的沒有尊嚴，小拇指粗的胃鏡竟從咽喉進去，護士說不能吞嚥，我的口水流到滿就流下來，我好像植物人。」他照到胃部有4顆息肉，直接切片化驗，都是良性。
郭子乾的兒子郭德君擔任神祕嘉賓，替老爸送上生日蛋糕，郭子乾說：「生日願望就是身體健康，因為有健康的身體比任何事情都還要重要。」一家人沒有大肆慶祝的計畫，平平安安就是福，郭子乾笑說：「晚上一家人一起吃個飯，但付錢的還是我，不過甘之如飴，平淡就是福。」
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