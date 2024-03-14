台日友好！台鐵鳴日廚房、日本西武鐵道「52席的至福」締結姊妹車

我是廣告 請繼續往下閱讀
台鐵表示，「鳴日廚房」為台鐵最新美學觀光列車，以國際觀光列車為標準，將整間廚房概念搬進車廂，打造「移動的五星餐廳」，2節用餐車廂共54個座位，旅客於乘坐火車欣賞臺灣美麗鐵道風光同時，品嚐精選在地食材入饌的佳餚，搭配五星侍餐管家服務，餐盤挑選與擺盤設計也都暗藏巧思，「鳴日廚房」更榮獲德國2023 iF Design「iF金質獎」及服務體驗設計獎的殊榮，讓列車無論是餐桌或是窗外，都能成為旅客記憶中最美的一道風景，享受美食旅遊饗宴的全新體驗。
西武旅行餐廳「52席的至福」則為限定52席的餐廳用車，由國際知名建築師隈研吾以西武鐵道沿線的代表性觀光勝地「秩父」為設計意象，車廂內部天花板使以柿澀和紙與西川木材，車廂與車廂間以秩父銘仙織品作為區隔，再搭配四節車廂外部以春、夏、秋、冬四季為主題，打造了可以在座位享受美食，從上車至下車都能欣賞到美景的空間。
台鐵公司指出，「鳴日廚房」與日本西武鐵道「52席的至福」皆有各具特色的車廂設計，共同點為美食與美景兼具的觀光列車，盼透過簽署締結，相互推廣進行各種交流活動，提升該兩輛觀光列車的知名度，促進台日之間的鐵道文化交流並帶動雙方鐵道觀光發展，凡乘坐「鳴日廚房」和「52席的至福」的旅客均可獲得限量的紀念手冊及明信片。