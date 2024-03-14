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台日友好！台鐵鳴日廚房、日本西武鐵道「52席的至福」締結姊妹車

▲在今（14）日台鐵公司「鳴日廚房」與日本西武鐵道「52席的至福」締結姊妹車。（圖／台鐵提供）
▲在今（14）日台鐵公司「鳴日廚房」與日本西武鐵道「52席的至福」締結姊妹車。（圖／台鐵提供）

記者許若茵／台北報導

台鐵公司與日本西武鐵道於104年3月14日簽訂姊妹鐵路協定，近年來雙方陸續參訪及相互觀摩，今年適逢締結滿9週年，為加深情誼並進一步推廣彼此的觀光列車，特別選在今（14）日上午辦理台鐵公司「鳴日廚房」與日本西武鐵道「52席的至福」締結簽署典禮。

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台鐵公司營業處處長陳榮彬及西武鐵道Smile & Smile室室長堤広利代表簽署。簽署儀式後，西武鐵道Smile & Smile室室長堤広利、車輛部部長小川等人拜會台鐵公司，與董事長杜微會晤，雙方就未來合作事宜廣泛交換意見，並研議擴大舉辦明年十週年締結紀念活動。

台鐵表示，「鳴日廚房」為台鐵最新美學觀光列車，以國際觀光列車為標準，將整間廚房概念搬進車廂，打造「移動的五星餐廳」，2節用餐車廂共54個座位，旅客於乘坐火車欣賞臺灣美麗鐵道風光同時，品嚐精選在地食材入饌的佳餚，搭配五星侍餐管家服務，餐盤挑選與擺盤設計也都暗藏巧思，「鳴日廚房」更榮獲德國2023 iF Design「iF金質獎」及服務體驗設計獎的殊榮，讓列車無論是餐桌或是窗外，都能成為旅客記憶中最美的一道風景，享受美食旅遊饗宴的全新體驗。

西武旅行餐廳「52席的至福」則為限定52席的餐廳用車，由國際知名建築師隈研吾以西武鐵道沿線的代表性觀光勝地「秩父」為設計意象，車廂內部天花板使以柿澀和紙與西川木材，車廂與車廂間以秩父銘仙織品作為區隔，再搭配四節車廂外部以春、夏、秋、冬四季為主題，打造了可以在座位享受美食，從上車至下車都能欣賞到美景的空間。

台鐵公司指出，「鳴日廚房」與日本西武鐵道「52席的至福」皆有各具特色的車廂設計，共同點為美食與美景兼具的觀光列車，盼透過簽署締結，相互推廣進行各種交流活動，提升該兩輛觀光列車的知名度，促進台日之間的鐵道文化交流並帶動雙方鐵道觀光發展，凡乘坐「鳴日廚房」和「52席的至福」的旅客均可獲得限量的紀念手冊及明信片。

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