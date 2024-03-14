00940之亂！30年基金老手曝金融界玩笑話：今日業績、明日業障
元大台灣價值高息（00940）一開放募集期間，引爆「00940申購之亂」，原訂自3月11日募集至3月15日、4月1日掛牌，近兩日因湧入大量申購人潮，券商陸續喊卡，正聲廣播電台「財經早知道」節目主持人羅際夫今（14）日也說「跑基金新聞30餘年，盛況不是沒見過，但這種金額，生目睭第一次看到，也是個紀錄了！」。
記者林莞茜／綜合報導
羅際夫在其臉書粉專《姐夫的理財心事》上，針對此盛況發表個人看法，並以「瘋了！瘋了！瘋了！」為題，表示一檔新基金募集，吸金千億以上(甚至有可能衝上1500億，還有機會挑戰2000億)，看到大家申購00940瘋成這樣，讓他也想起當年的怡富大歐洲，投信公司員工接申購單接到手軟，連夜加班處理，連當時的宋董事長都親自到櫃檯幫忙「接單」，200億額度頓時銷售一空，買不到的人還想盡辦法看能不能分一杯羹，投信公司業務人員還要忙著去跟銀行道歉，希望減少原先銀行預訂的額度，讓給更多的投資人
不過，該檔基金成立之後發生什麼事，羅際夫則耐人詢問表示「大家自己去查新聞囉！」，還說金融界的一句玩笑話是「今日的業績將是明日的業障。」
羅際夫說，這些天一直有人問姐夫00940可不可以買，「還是老話一句，基金沒有好壞，只有你了不了解，適不適合，還有進場時間的問題」，他直言他自己不是說死人不償命的那種KOL，所以，他不會理會近來對00940的各種吹捧或是酸言酸語，「要不要買，自己決定，自己負責。」
但他也認為，全球股市的狂歡派對應該還可以持續一段時間，進場後賺錢的機率還是很高，至於何時熄燈，「姐夫不是神，沒辦法告訴大家。」，最後還說「請注意喔，沒有要唱衰，沒有要潑冷水，更不想當烏鴉，就是提醒大家要有風險意識，賺了記得要下車，不要紙上富貴一場」。
最後羅際夫還提到，因為中信上游半導體（00941）有額度限制，200億額度募了約180億，依照大家搶ETF的瘋狂程度，「明天上市會不會出現明顯溢價呢？這是明天台股的重頭戲之一。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。