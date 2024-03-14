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批徐巧芯不懂外交民主　民進黨揭藍收民主基金會補助金額

▲對於徐巧芯質疑民主基金會一事，李問批評，徐巧芯不做功課，捏造不實內容、亂打一通，不懂外交也不懂民主。（圖／記者鄭宏斌攝）
▲對於徐巧芯質疑民主基金會一事，李問批評，徐巧芯不做功課，捏造不實內容、亂打一通，不懂外交也不懂民主。（圖／記者鄭宏斌攝）

記者陳佩君／台北報導

針對國民黨立委徐巧芯近日指控民主基金會補助一事，民進黨國際事務部主任兼發言人李問今（14）日表示，徐巧芯不做功課，捏造不實內容、亂打一通，不懂外交也不懂民主，「敬告國民黨，民主基金會是國家機構，不是國民黨的政治籌碼」。
 
李問表示，台灣的外交處境特殊，民進黨首次執政時催生民主基金會，基金會向來扮演為台灣拓展國際連結、推廣民主的重要角色，外交部長吳釗燮也已親自拜會立法院長韓國瑜，討論民主基金會董座改選事宜，國民黨對「卡韓」一事大做文章，根本是無中生有。
 
李問表示，本屆立委選舉之後，民主基金會依據政黨席次比例調整董事名額，民進黨政黨推薦席次依規定由五席改為四席，本屆四席董事為陳建甫、賴怡忠、林靜儀、林飛帆；李問強調，民進黨二月底收到民主基金會來函之後，也已回覆更新席次，請國民黨不要看見黑影就開槍。

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李問指出，外交工作本應朝野共同努力，民主基金會長期不分黨派，依規定補助政黨外交，可申請額度按照政黨席次比例，況且國民黨已成為國會最大黨，今年可申請額度，為所有政黨當中最高，「國民黨一再攻擊民主基金會，只是凸顯自己的無知」。

他批評，國民黨的不實指控，不僅抹煞民主基金會同仁的專業，更不尊重所有透過民主基金會與我國長期合作的國際夥伴，成為國際笑話。
 
李問表示，徐巧芯等國民黨委員亂打一通，不斷抹黑民主基金會是「綠營小金庫」，根本是使用烏賊戰術、亂打一通，「國民黨每年申請民主基金會補助辦活動1000萬元以上，難道民主基金會是藍營小金庫」？
 
李問表示，徐巧芯胡言亂語，不斷開槍打到自己人，國民黨過去也每年大量申請民主基金會補助舉辦各項活動，甚至舉辦兩岸交流論壇，獲得補助2,924,052元。李問強調，國民黨國際事務部也常常申請民主基金會補助，依照徐巧芯的標準，難道國際部黃介正主任也是胡亂使用民主基金會補助？
 
李問補充，國民黨申請民主基金會補助五花八門，包括「經營推特」獲得補助213,000元、「中國國民黨英日文資訊與英日文網頁內容更新」獲補助720,000元，然而，國民黨政黨外交表現卻缺乏專業，例如國民黨推特官方帳號曾經嚴重出包，胡亂指控新加坡籍記者是「白人至上主義者」，觸犯種族話題禁忌。

李問提到，民進黨並不反對國民黨申請民主基金會補助，但應加強自身專業，勿愧對納稅人的納稅錢，既無助外交，又丟臉丟到國際。

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