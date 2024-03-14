柯文哲被超越！民眾黨聲量最高竟然是黃國昌　　

在經歷2024總統大選以後，民眾黨主席柯文哲因為沒有行政職位，被外界評為聲量下跌，相反；國會主戰場的總召黃國昌則聲量大增。臉書粉專「聲量看政治」今天貼出一則「聲量儀錶板」的Youtube聲量統計指出，民眾黨支持者觀看民眾黨政治人物的影片，觀看黃國昌的影片次數已經遠超柯文哲，「聲量看政治」表示，「什麼？過了一個農曆年後，小草最愛的不是師傅了。」
政治中心／綜合報導
網路政治粉專，「聲量看政治」今天發布貼文表示，「什麼？過了一個農曆年後，小草最愛的不是師傅了」，並在留言區附上一則統計圖表，顯示農曆年過後自2月17日開始，泛白群眾的YT收看次數就超越柯文哲，2月22日時，黃國昌的相關影片內容收看次數來到321萬1811次，超越柯文哲個人的66萬5469次，收看數超越5倍多，民眾黨內容則有209萬6958次。
差距最高峰則是2月26日，黃國昌的觀看數衝到432萬6928次，柯文哲僅有92萬2728次，民眾黨近218萬次。但此後，黃國昌的影片觀看次數也下跌，一度在3月7日衝回近309萬觀看次數，在逐步下跌，到統計圖表的最後一天，掉到近213萬次觀看。柯文哲的影片觀看數則也一路下跌，至7日僅剩近55萬次。
另外，國民黨也在該圖表統計中，統計觀看次數最高僅90萬。