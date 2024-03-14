高股息ETF「填息能力」才是關鍵 季配有5檔填息率百分百
企業配息政策陸續公布，再加上00939、00940新基金募集熱潮帶動市場氣氛，其他高股息ETF也跟著被抬轎，根據統計，3月即將除息的7檔季配台股股票型ETF，過去3次配息，填息率百分百的有5檔，其中凱基優選高股息30（00915）以三次配息平均花費33天完成填息居冠。專家指出，高股息ETF除了配息能力外，填息能力也是關鍵，以免賺了股息卻賠了價差。
記者許家禎／台北報導
根據CMONEY統計，3月即將除息的7檔季配台股股票型ETF，過去3次配息，填息率百分百的有5檔，包含凱基優選高股息30（00915）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、兆豐龍頭等權重（00921）、群益台灣精選高息（00919），其中00915填息最具效率，以三次配息平均花費33天完成填息居冠。3月18日為00915掛牌以來第五次配息，每股預計配發0.72元。
法人觀察，拜近期除息行情加溫之賜，00915三月以來已上漲15.78%，若以截至二月底的單次配息率3.2%計算，等於除息之前已預先填息外，還預領了四次配息。高股息ETF除了看重配息能力，填息能力也是關鍵，以免賺了股息卻賠了價差，能確實填息，才能達到股息與價差兼顧。
凱基投信指出，台股2023年企業獲利持穩，AI發展趨勢及半導體需求將為相關供應鏈帶來實質獲利，各企業因應AI發展持續上修資本支出，可望挹注企業獲利成長，內外資資金動能也有助形成支撐台股上行力道；在目前台股本益比19倍、位階相對偏高下，可透過高股息ETF分享企業獲利成果並分散持股風險，追求領息兼賺價差的機會。
※【NOWnews 今日新聞
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