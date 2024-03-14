00940還沒上市就成立自救會　網友「先創起來放」社員速破3千

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不過，對這波「00940之亂」也有不少人提出警示，像是財經網美胡采蘋便提醒高股息ETF就是投資，投資就有風險，金管會也出面降溫，望投資人注意基金投資有賺有賠，還是要評估自身能力再投資。
另中央銀行楊金龍今日赴立院進行業務報告，也針對ETF回答表示，金管會也認為ETF太熱，因此採取相關措施，現在一窩蜂投資有點像金融市場常講的「羊群效應」，提醒大家投資還是有風險。
值得注意的是，「00940之亂」還讓投資人自主成立臉書社團「00940自救會」，截至今（14）日下午3點前，社團人數就已經多達3167人。雖然台股過去也曾出現飆股投資人追捧股價的情況，像是興櫃股興與航空、AI族群自救會等，但在上市前就出現自救會社團相當罕見。
該社團說明也明示「先創起來放」，也有人發文「先加進來等自救」、「你終究要被救的，何不一開始就先自救」、「完了買了五張，是不是被當韭菜了，愚人節揭曉」、「都還沒買，先學自救」等。
00940雖持續可申購到明（15）日，不過仍有券商陸續停止申購，包含玉山證、台新證。富邦證則是表示，申購要留意審核需要5個工作天，其他通路都可申購。元大投信則表示，若未及參與，可在4/1預計掛牌日起透過各券商買進參與。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。