00940明申購截止「變天」　台股跌百點！10大成分股倒一片

00940還沒上市就成立自救會　網友「先創起來放」社員速破3千

▲00940掀起一陣ETF熱潮，還沒掛牌上市就先有自救會。（圖／NOWnews資料照片）
▲00940掀起一陣ETF熱潮，還沒掛牌上市就先有自救會。（圖／NOWnews資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

元大台灣價值高息ETF（00940）從3/11開放申購以後，就掀起市場一陣追捧，銷售金額傳可望超過2000億元，更有投資人為了申購解定存拿房子抵押，更被銀行行員稱為「00940之亂」。也因為過於熱門使玉山證、台新證陸續因業務量龐大而停止申購。而00940的熱潮也讓一些投資人擔憂，甚至在臉書成立「00940自救會」，目前已超過3000人加入。

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00940自3/11募集開始，短短2日就募集超過千億元，儘管元大投信未證實相關數據，但也提到募集無上限，所以市場有業者認為00940募集結束應可望超過2000億元，可說是尚未正式掛牌上市，就已經長大，因而被戲稱是「巨嬰」。

不過，對這波「00940之亂」也有不少人提出警示，像是財經網美胡采蘋便提醒高股息ETF就是投資，投資就有風險，金管會也出面降溫，望投資人注意基金投資有賺有賠，還是要評估自身能力再投資。

另中央銀行楊金龍今日赴立院進行業務報告，也針對ETF回答表示，金管會也認為ETF太熱，因此採取相關措施，現在一窩蜂投資有點像金融市場常講的「羊群效應」，提醒大家投資還是有風險。

值得注意的是，「00940之亂」還讓投資人自主成立臉書社團「00940自救會」，截至今（14）日下午3點前，社團人數就已經多達3167人。雖然台股過去也曾出現飆股投資人追捧股價的情況，像是興櫃股興與航空、AI族群自救會等，但在上市前就出現自救會社團相當罕見。

該社團說明也明示「先創起來放」，也有人發文「先加進來等自救」、「你終究要被救的，何不一開始就先自救」、「完了買了五張，是不是被當韭菜了，愚人節揭曉」、「都還沒買，先學自救」等。

00940雖持續可申購到明（15）日，不過仍有券商陸續停止申購，包含玉山證、台新證。富邦證則是表示，申購要留意審核需要5個工作天，其他通路都可申購。元大投信則表示，若未及參與，可在4/1預計掛牌日起透過各券商買進參與。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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