LINE照片檔案快備份！「Keep功能」7/31結束服務 免費1G空間沒了
LINE又有一項重要功能即將關閉！今提早預告Keep功能預計將在7月31日結束提供服務，提醒用戶要提早完成備份。Keep是官方提供給用戶免費1GB空間，可以將照片、影片、文字內容、檔案等資訊保存於LINE應用程式內的儲存服務，會跟著帳號移轉。《NOWnews》實際詢問官方內部人員，但目前也正在詢問中，還沒有明確的答案。
記者周淑萍/綜合報導
LINE用戶如果有在使用「Keep」功能的話要注意了，LINE今天發出公布，7月底要結束該功能的服務，提醒大家要提早進行備份避免重要的資料遺失。想確認儲存於Keep內的資料，可透過「主頁」畫面上方的「Keep」圖示進行確認。
LINE Keep是可以將照片、影片、文字內容、檔案等資訊保存於LINE應用程式內的儲存服務。並未設有儲存期限，但若單筆檔案大小超過50MB，則該筆檔案的儲存時間將限制為30天。
檔案一覽畫面內將對超過50MB的檔案標示剩餘的天數，並隨著經過的天數倒數。Keep所提供的儲存空間為1GB，可儲存的圖片檔案沒有限制，可儲存的影片最長5分鐘可儲存的文字內容最多1萬字。