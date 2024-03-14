要蔣萬安不要老是慢半拍 黃瀞瑩為社工發聲：應探討執業困境
台北市發生1歲男童剴剴遭惡保母虐死案，引發社會極力關注。民眾黨台北市議員黃瀞瑩今（14）日發生表示，事發至今，大家卻只看見中央與地方政府的行政怠惰與相互卸責，導致制度性的缺失、社安網的漏洞，竟由個別社工來全權負責。黃瀞瑩說，希望台北市長蔣萬安遇到事情不要老是慢半拍，應該積極了解、探討第一線社福人員的執業困境、工作壓力、案量暴增等問題。
記者邱新博／台北報導
黃瀞瑩表示，去年12月25日台北市社會局接獲通報後，雖有在第一時間內進行調查，但為何沒有視為重大兒虐事件，並於30天內提出檢討報告？為何明明可以積極介入，卻延遲了三個月才檢討改進？甚至到了今天，台北市與新北市政府竟還在互相推卸責任？
黃瀞瑩說，她希望蔣萬安，不要遇到事情老是慢半拍，應該積極了解、探討第一線社福人員所面對的執業困境、工作壓力、案量暴增等問題。
黃瀞瑩指出，雖然北市府表示會增加對於全日托保母的訪視頻率，但相關改進措施是否完善？、北市社福量能是否完備等問題，都是她會持續關注的課題。
「沒有人是局外人！」黃瀞瑩說，如何為社工打造更優質的工作環境、充實兒虐防治、居家托育相關的社福人力，補足衛政與社政缺乏連結的漏洞，不讓「社會安全網」只是淪為「社工安全網」，她認為從地方到中央，都應該拿出更積極的政策作為，不要只會推卸責任。