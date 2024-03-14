地球冒出「第2個台灣」！Google空拍圖超震撼 她親赴現場驚呆了
台灣因含有豐富生態被譽為美麗寶島「福爾摩沙」（Formosa），沒想到地球另一端竟也有「平行時空中的台灣」，蕃薯外型與台灣幾乎一模一樣，該座島嶼就是位在美加邊界上的「普羅文斯島」，激似外型曝光後，影片吸引超過7萬人朝聖，而美國YouTuber莫彩曦就曾因此踏上這座島嶼，替眾人掀開神祕的面紗。
記者賴禹妡／綜合報導
近日一名網友在IG製作短影音分享，「還沒遇見與自己長的一樣的人，先看見了這麼相像的台灣」。只見Google地圖中竟驚見「平行世界中的台灣」，地點就位在美洲附近，甚至島上還有「Small Taiwan」與「Small Keelung」的地標，而島嶼形狀與台灣幾乎一模一樣。
影片曝光後，立即吸引超過7萬人前來朝聖，眾人紛紛驚呼「根本就是複製貼上了」、「跨越半個地球的雙胞胎」、「真的好酷喔」、「一開始還以為騙人的」、「長知識了欸」。
台灣人打卡到普羅文斯島上
記者實際查看Google地圖，該座島嶼全名為「普羅文斯島」（Province Island）位於美國與加拿大的邊界，目前由兩國共同管理，據傳在18世紀末就曾有人移民到島上居住，但目前屬於私人所屬財產。有趣的是，還有不少台灣網友在島上打卡台灣景點，宣傳台灣寶島之美。
普羅文斯島的真面目
事實上，美國YouTuber莫彩曦曾因此聯絡普羅文斯島主，並如願登上島嶼觀光，島上幾乎無人居住，其實目的是專門用來打獵，島主也會在普羅文斯島上度假、種植果園等，打造為私人樂園。值得一提的是，島上還有唯一免拿出護照就能跨越的美加邊界，讓莫彩曦與亞當當時都感到非常驚奇，影片釋出後更是破百萬點閱。