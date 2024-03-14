受寒害影響高接梨結果！新北「5果園受影響」 農業局供現金救助
今年一月多起寒流低溫侵襲，新北市農業局立即啟動查報機制，發現高接梨於3月初陸續出現授粉不良、著果率低的狀況，，經桃園區農改場、農糧署北區分署到淡水、三芝、金山勘查災損情況後，公告為天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃6萬2000元，提醒農民在3月22日前到公所申請。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，高接梨近期是開花結果期，果農先前已將高接梨穗嫁接到枝頭上，如今梨樹枝頭上，只有零星梨花，甚至長出葉子沒有結果，很可能是年初時的寒流接連來襲，影響接穗成果，導致無法順利開花，著果率低；新北市梨種植面積為10.51公頃、年產量約為4萬7750公斤，主要產於淡水、三芝、八里等北海岸地區，而根據勘查5處梨園後，初步統計，高接梨穗農損換算面積1.37公頃。
為了讓農民能得到更多保障，農業局表示，農業部另開辦「梨農作物保險」，承保風險涉及寒害及颱風豪雨，由農業部補助二分之一保費，市府再加碼補助四分之一保費，颱風豪雨型保險投保至3月31日截止，如有投保相關疑問可洽詢土地所在地農會，也提醒農有單筆耕作面積達0.01公頃以上，且受低溫影響損害達2成的農友，即日起至3月22日，攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到區公所填寫申請表。