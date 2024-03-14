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COMPUTEX邀7位重量級講者重磅登場　超微蘇姿丰、高通輪番上陣

▲COMPUTEX每年會邀請重量級演講者來分享最新科技趨勢。（圖／COMPUTEX提供）
▲COMPUTEX每年會邀請重量級演講者來分享最新科技趨勢。（圖／COMPUTEX提供）

記者魏妤庭／台北報導

COMPUTEX將在6/4到6/7於台北南港展覽館1館及2館展開，其中，萬眾矚目的COMPUTEX Keynote從展前一天6/3到6/6登場，現場將邀請超微、高通、英特爾、聯發科、美超微、恩智浦、台達等科技大廠發表主題演講，分享最新的關鍵技術及未來趨勢。

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根據市場研究機構TrendForce最新報告指出，今後網通將整合新一代地面網路與衛星通訊實現陸海空全地形、全空間無線網路訊息的完整覆蓋，次世代AI智慧網路即將到來。

因此，今年COMPUTEX以「AI串聯、共創未來」為主軸，涵蓋人工智慧運算、次世代通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等主題，預計有1,500家企業參加、展出4,500個攤位，規模更勝以往，並邀請超微、高通、英特爾、聯發科等科技大廠發表主題演講。

其中，超微由「蘇媽」AMD董事長暨執行長蘇姿丰出席，將探討AMD如何攜手合作夥伴在資料中心、邊緣及終端使用者設備突破AI與高效能運算領域極限。而高通則是由總裁暨執行長Cristiano Amon分享先進AI PC如何為PC樹立新標竿，加速全新智慧體驗，以及裝置上的生成式AI和新一代運算如何改變生產力及創造力的未來。

英特爾則是主講AI解決方案如何在資料中心、雲端、PC，以及全球的網路和邊緣應用中開啟新的可能，並展示下一代資料中心和客戶端運算產品。聯發科技副董事長暨執行長蔡力行探討最新晶片技術發展和網路連結標準，如何使AI人工智慧無所不在，以及生成式AI更將持續打造未來智慧移動、交通運輸、智慧家居、企業及工業等各領域的創新樣貌。

美超微創辦人、總裁暨執行長梁見後則介紹最新人工智慧及領先的綠色運算技術系統，使客戶能建構應用優化IT解決方案來管理任何基礎設施。恩智浦半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger將分享如何透過堅實技術框架，加速人工智慧和機器學習的進步，開創可預測且自動化的世界。台達研究院院長闕志克將分享如何應用AI開發新型工業和樓宇自動化等產業應用。

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