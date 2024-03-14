汪小菲駁斥曝光大S豪宅！力挺保母玩抖音：在我租屋裡拍的
汪小菲聘僱的中國保母「小楊阿姨」，從小就陪伴大S家人長大，即使雙方離婚後也沒有改變，年薪高達30萬元人民幣（約130萬元台幣），深獲張蘭、汪小菲母子的信任，在他的指導下，小楊阿姨最近學會拍跳舞影片玩抖音，讓人擔心曝光大S信義區豪宅內部，引起網友熱議房子裝潢擺設，汪小菲昨（13）日在直播時澄清，小楊阿姨跳舞的地點是在他的租屋裡，否認曝光大S的信義豪宅。
記者江芷稜／綜合報導
小楊阿姨在大S家中工作8年多，最近開通抖音帳號，收獲了2萬多名粉絲，她強調自己在海外，晚上特別想家，玩抖音能紓緩思鄉之情，表明大S和汪小菲兩家都是她的家人，希望網友不要惡意評論家事，「喜歡我就關注，不喜歡就滑過，他們兩家的家事不要問也不要寫在評論裡，這對我來說是最好支持」。
小楊阿姨曝光後登上微博熱搜，對於家中保母變抖音名人，大S經紀人語帶無奈地說，「沒有人希望自己家被曝光，又不是在開箱」，外界以為保母曝光大S隱私，汪小菲昨在直播中澄清，小楊阿姨拍影片的地點是「他租的房子」，並曬出家中擺設證明並非大S豪宅。
汪小菲與女友Mandy曼蒂在台灣過同居生活，感情相當不錯，有意買房再婚，網友質疑Mandy貪心想要住豪宅，才會催汪小菲購屋，他幫女友澄清，強調是大S家人催他買房，表明自己想住的地方，而非女友索討豪宅，他經營一個這麼大的企業，終於知道要好好攢錢了，想要給家人一個溫暖的住所。
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