訪視內幕流出！虐童保母一概不說話　曾遭家長抗議孩童屁股紅腫

社工月薪低引發討論！衛福部去年才拍板起薪調高8.16％

▲社工普遍低薪，2023年才由行政院拍板、衛福部說明相關改善措施。（圖／記者林志怡攝）
▲社工普遍低薪，2023年才由行政院拍板、衛福部說明相關改善措施。（圖／記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

近期1歲半的男嬰剴剴因外婆無力照顧、經安置後卻遭劉姓保母姐妹虐待致死，負責該案的社工遭全民撻伐，卻也引起各界對於社工普遍低薪的討論。然而，對於社工低薪問題，行政院於2023年才宣布補助「民間單位社工人員」薪資起薪，且未來並比照軍公教調薪幅度調整，並會再依據社工人員風險加給、實際服務工作內容及時間核給，社工人員薪資整體調高8.16%。

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衛福部在去（2023）年7月11日宣布，自113年起補助民間單位社工人員薪資制度調整，調整重點如下：

一、提高社工人員薪資8.16%：

自113年度起調升社工薪資起薪8.16%，調升幅度為歷年最高。換言之，社工人員起薪調高2,849元、社工督導起薪調高3,338元，預估受益人數約1萬人。

二、建立薪資調整制度：

未來比照軍公教調薪幅度調整補助民間單位社工人員薪資，保障社工人員合理薪資。

三、擴大風險加給補助對象：

依社工人員實際服務工作內容與工作時間核給風險加給。

四、調增雇主應負擔費用至6,000元：

減輕雇主應負擔，促進公私協力，落實社工薪資全額給付。

此外，衛福部在去年宣布調整措施時也說明，希望藉由相關調整、留下充足的社工人力，落實強化社會安全網理念，促進公私協力，提升社會福利服務品質，建立政府補助民間單位社工人員薪資，依軍公薪資調整而調整機制，是繼109年實施可攜式年資及晉階機制之後，提升社會工作薪資待遇另一重要的里程碑。

對於這次事件，外界有聲浪認為，社工的工作內容沈重、薪水卻明顯過低，相關單位應評估再調整的可能性；並有不少網友認為，光靠薪資難以解決社工所面臨的龐大工作壓力與流動率高等問題，還有待衛福部等相關部會介入解決。

▲社工薪資結構。（圖／衛福部提供）
▲社工薪資結構。（圖／衛福部提供）

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