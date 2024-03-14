社工月薪低引發討論！衛福部去年才拍板起薪調高8.16％

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一、提高社工人員薪資8.16%：
自113年度起調升社工薪資起薪8.16%，調升幅度為歷年最高。換言之，社工人員起薪調高2,849元、社工督導起薪調高3,338元，預估受益人數約1萬人。
二、建立薪資調整制度：
未來比照軍公教調薪幅度調整補助民間單位社工人員薪資，保障社工人員合理薪資。
三、擴大風險加給補助對象：
依社工人員實際服務工作內容與工作時間核給風險加給。
四、調增雇主應負擔費用至6,000元：
減輕雇主應負擔，促進公私協力，落實社工薪資全額給付。
此外，衛福部在去年宣布調整措施時也說明，希望藉由相關調整、留下充足的社工人力，落實強化社會安全網理念，促進公私協力，提升社會福利服務品質，建立政府補助民間單位社工人員薪資，依軍公薪資調整而調整機制，是繼109年實施可攜式年資及晉階機制之後，提升社會工作薪資待遇另一重要的里程碑。
對於這次事件，外界有聲浪認為，社工的工作內容沈重、薪水卻明顯過低，相關單位應評估再調整的可能性；並有不少網友認為，光靠薪資難以解決社工所面臨的龐大工作壓力與流動率高等問題，還有待衛福部等相關部會介入解決。
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