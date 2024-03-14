自由車環台賽／高雄大亂鬥！以色列車手搶回冠軍黃衫 成最大贏家
2024 國際自由車環台賽最終站今（14）日在高雄市登場，以色列IPT車隊Itamar Einhorn以3小時03分43秒奪下單站冠軍，同樣是IPT車隊的Joseph Blackmore以4秒優勢搶回總冠軍黃衫，成為本屆最大贏家。
記者路皓惟/高雄報導
高雄市站今早從宗教文化景點佛光山佛陀紀念館出發，沿途經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林等客家文化重點發展區，再從大樹、燕巢、楠梓、左營等切回終點高雄國家體育場，本賽段總長146.44公里，設置3個登山點和3個衝刺點。
西班牙柯恩製藥西班牙24歲車手Ivan Cobo在第四站南投縣，從以色列IPT車隊身上搶走黃衫，但黃衫前5人之間僅10秒差距，要保住黃衫並不容易，使得今日高雄市站的高雄站的衝刺點減秒成為關鍵，隨時都有機會翻盤。
沉寂一天的以色列IPT車隊，今日開賽就展現要回黃衫的氣勢，頻頻發動攻勢把強度拉到最高，各隊選手經過一番激鬥，形成主集團衝線，Itamar Einhorn率先衝過終點線，拿下單站冠軍， Blackmore以4秒優勢壓過日本右京車隊的 小石祐馬搶下黃衫冠軍。
本站中華隊以張誌盛表現最佳，獲得單站第50名，杜志濠與吳之皓分居第66、67名。另外，今年代表日本右京車隊的自由車好手馮俊凱排單站第40名，為台灣車手最佳。
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