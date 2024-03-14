今日軍武／23年安全神話破功！印度國產「光輝戰機」首傳墜毀

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印度光輝戰機始於1980年代初期定案的輕型戰機計畫（LCA），為的是替換印度空軍中數量龐大的MiG-21戰機，印度官方以「Tejas」稱呼這款新型戰機，Tejas在印度語為「光輝」的意思。印度空軍宣稱該型戰機採用多項自製先進科技，包括線傳飛控系統、機身複合材料、威脅警告器等，其中碳纖維複合材料（C-FC）佔機身比例約45%，讓光輝戰鬥機擁有更輕更強的機身。
由於找來法國達梭公司協助設計，因此光輝戰機外型與幻象2000戰機相似，都是三角翼、單發動機設計。雖然研發過程接受法國與以色列協助，但是由於印度航太工業水準仍不到位，使得研發至服役過程一在延遲，包括國產發動機遲遲無法量產，光輝戰機MK1型號使用奇異（GE）公司的F404發動機、Mk2型號改用奇異（GE）公司的F414發動機，與美製F/A-18E/F超級大黃蜂(Super Hornet)同款發動機。
同時由於印度1998年核試爆遭到國際禁運等因素影響，光輝戰機直到2001年才進行首次試飛，2015年才正式服役，整整研發了33年才服役，我國同時期研發的IDF經國號戰機不只已完成量產服役，都已開始進行性能提升。
印度空軍採購40架光輝戰機，由於光輝戰機研發時程實在太久，也讓印度國內輿論對於這款國產戰機的評價不高，印度空軍在2008年開始推動「中型多功能戰鬥機」（Medium Multi Role Combat Aircraft, MMRCA），採購36架法國飆風（Rafale）戰機。2021年2月4日，印度空軍與製造商印度斯坦航空公司簽訂協議，採購83架光輝Mk1A輕型多用途戰鬥機，其中包括10架教練型，預計2024年開始交付。
雖然海軍版本的光輝戰機於2015年2月7日完成滑跳試驗，但是印度海軍並不滿意光輝戰機。2023年7月，印度議會同意採購26架飆風Ｍ型戰機，取代現役的MiG-29K擔任航艦的艦載機。
1982年福克蘭群島戰爭後，阿根廷外購武器受到英國干預，加上國家財政不佳，無法採購歐美國家先進戰機，特別是不能擁有英國製零組件在機上，阿根廷原有意購買中國與巴基斯坦合製梟龍戰機。2023年7月19日根據印度《防務新聞》網站報導，阿根廷國防部長17日訪問印度期間，將和印度簽署一份總額高達10.5億美元的採購協議，阿根廷將購買 15 架印度斯坦航空光輝戰鬥機。由於機上彈射椅為英國製，考慮以其他國家所製造的彈射座椅，來取代馬丁貝克彈射座椅。