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鴻海「三率三升」EPS 10.25元！全年獲利逾1420億元、創歷年第3高

▲鴻海2023年稅後淨利1420.98億元，較前一年度微增為歷年第3高，全年每股基本純益10.25元，三率三升。（圖／NOWnews資料照片）
▲鴻海2023年稅後淨利1420.98億元，較前一年度微增為歷年第3高，全年每股基本純益10.25元，三率三升。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

鴻海 (2317) 公布去年第4季稅後獲利新台幣531.45億元，季增23%、年增33%，每股基本純益3.83元。去年稅後淨利1420.98億元，較前一年度微增為歷年第3高，全年每股基本純益10.25元，優於2022年的10.21元，至於全年毛利率、營益率和獲利率則是三率三升。

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鴻海2023年第4季合併營收1兆8520.72億元，季增20%、年減6%。第4季合併毛利率6.12%，季減0.54個百分點、年增0.46個百分點。第4季營業利益489.3億元，營益率2.64%。第4季稅後淨利531.45億元，季增23%、年增33%，第4季淨利率2.87%。第4季每股基本純益3.83元，優於第3季的3.11元和2022年同期的2.88元。

累計去年全年鴻海合併營收達6兆1622.21億元，年減7%，但仍為歷年次高。全年稅後淨利1420.98億元，較2022年1414.83億元微增，創歷年第3高，每股基本純益10.25元，較2022年的10.21元佳。全年毛利率6.3%、營業利益率2.7%、淨利率2.3%，皆優於前一年度的6.04%、2.62%與2.13%，三率三升。

鴻海指出，之前評估去年業績較2022年小幅衰退，其中消費智能、雲端網路、電腦終端產品維持小幅年減預期，元件和其他產品從原先預估的小幅年增，下修為較去年持平，結果符合預期。


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