00940太狂！元大證「開戶不保證申購日前完成」引民眾恐慌撤公告
台股高股息ETF受到股民追捧，其中，元大金旗下元大投信發行的元大台灣價值高息ETF（00940）自3/11起開始募集，就因為申購量太大，讓券商在玉山證券、台新證券陸續宣布停止申購系統，就連元大金旗下的元大證券也公告從今（14）日起送件的開戶申請，無法保證能在ETF募集申購截止日前完成，不過，此消息一出引發民眾恐慌，隨後又撤銷該公告。
記者魏妤庭／台北報導
00940從3/11起募集，就陸續傳出創下新紀錄，募集2日就入帳超過1000億元，市場預估3/15申購結束，將可望募集2000億元，被業者笑說還沒掛牌上市就長大。由於申購人數眾多，在開募期間不斷傳出通路系統當機，或是銀行被擠爆，而被銀行行員稱為「00940之亂」。
然而，也因為申購人數量龐大，讓不少券商吃不消，玉山證券昨日率先開出第一槍公告停止申購，台新證券也在今日稍早公告停止申購系統。富邦證也公告依照目前進度至少需要5個工作天，可能影響申購。就連元大金旗下的元大證券，今日稍早公告，自今起送件的開戶申請（含補件），無法保證可在ETF募集申購截止日完成。但隨後就撤掉該公告，據了解，不能開戶消息一出，引發民眾恐慌，故而撤掉公告。
※【NOWnews 今日新聞
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