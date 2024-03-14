00940明申購截止「變天」　台股跌百點！10大成分股倒一片

00940太狂！元大證「開戶不保證申購日前完成」引民眾恐慌撤公告

▲元大證券公布，3/14起開戶不保證申購完成，引發民眾恐慌，隨後撤下公告。（圖／翻攝自元大證券官網）
▲元大證券公布，3/14起開戶不保證申購完成，引發民眾恐慌，隨後撤下公告。（圖／翻攝自元大證券官網）

記者魏妤庭／台北報導

台股高股息ETF受到股民追捧，其中，元大金旗下元大投信發行的元大台灣價值高息ETF（00940）自3/11起開始募集，就因為申購量太大，讓券商在玉山證券、台新證券陸續宣布停止申購系統，就連元大金旗下的元大證券也公告從今（14）日起送件的開戶申請，無法保證能在ETF募集申購截止日前完成，不過，此消息一出引發民眾恐慌，隨後又撤銷該公告。

我是廣告 請繼續往下閱讀
00940從3/11起募集，就陸續傳出創下新紀錄，募集2日就入帳超過1000億元，市場預估3/15申購結束，將可望募集2000億元，被業者笑說還沒掛牌上市就長大。由於申購人數眾多，在開募期間不斷傳出通路系統當機，或是銀行被擠爆，而被銀行行員稱為「00940之亂」。

然而，也因為申購人數量龐大，讓不少券商吃不消，玉山證券昨日率先開出第一槍公告停止申購，台新證券也在今日稍早公告停止申購系統。富邦證也公告依照目前進度至少需要5個工作天，可能影響申購。就連元大金旗下的元大證券，今日稍早公告，自今起送件的開戶申請（含補件），無法保證可在ETF募集申購截止日完成。但隨後就撤掉該公告，據了解，不能開戶消息一出，引發民眾恐慌，故而撤掉公告。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

00940還沒上市就成立自救會　網友「先創起來放」社員速破3千

00940太夯又一家跟進喊卡！台新證：申購量龐大收件只到3/14為止

「00940之亂」網友熱議這類人可獲利了結　財經網美示警ETF有風險

融資貸款抵押擠錢砸00940？　網友：這波崩盤會是史詩級壯觀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞