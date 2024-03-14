怒持鐵撬「打死鄰居」遭送辦！嘉義男開庭前輕生亡 家人嚇壞
去年6月，嘉義縣水上鄉發生一起鄰居鬥毆事件，蔡男和吳男長期互看不順眼，雙方發生口角衝突後，蔡男憤而持鐵撬打死吳男，檢方偵結後依傷害致死罪嫌起訴，適用國民法官法，目前由嘉義地院審理中；不過行兇的蔡男昨（13）日下午被家人發現在住處輕生身亡。
記者孫唯容／綜合報導
回顧本案，蔡男和吳男互為鄰居，不過2人關係不睦，經常爆發口角，蔡男曾多次到吳男家中鬧事，案發當晚因為蔡男把吳男家的門窗打破，還將吳父打傷，導致吳男憤而帶著鐵撬衝進蔡男家中理論，雙方爆發肢體衝突，結果吳男手上的鐵撬反遭蔡男奪走，還被蔡男打倒在地，警方到場後發現吳男已失去生命跡象，緊急送醫仍回天乏術，蔡男被送到醫院救治，由警方戒護帶回，偵訊後依過失致死、殺人罪偵辦。
昨日下午2時10分許，蔡男妹妹騎機車返家，一進門就驚見蔡男在家中輕生，嚇得馬上報警，救護人員獲報到場時，蔡男已明顯死亡未送醫，警方依規報請檢察官相驗遺體。
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