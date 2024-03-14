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LINE「取消Keep功能」全場哀嚎！內行改用它激讚：無腦備份還免錢

▲LINE是台灣人最常使用的社交通訊軟體，今日卻宣布重要功能Keep即將於7月31日結束服務，引來大票用戶哀嚎。（圖／記者陳明中攝）
▲LINE是台灣人最常使用的社交通訊軟體，今日卻宣布重要功能Keep即將於7月31日結束服務，引來大票用戶哀嚎。（圖／記者陳明中攝）

記者賴禹妡／綜合報導

通訊軟體LINE為台灣人最主要使用的APP之一，不少用戶都透過LINE聯絡公事、儲存資料，不過LINE今（14）日宣布重要功能Keep即將於7月31日結束服務。消息曝光後引起大片網友哀嚎，不少人急忙趕去備份，直呼「我都當暫時性的雲端硬碟用」；還有人分享另一個方案，不妨改用另一款App「Telegram」，連手動備份都不用，任何對話、檔案都會自動上傳雲端儲存，換機也能無痛移轉資料，非常方便。 

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LINE宣布Keep功能將結束
LINE今日發布公告，Keep功能即將於7月31日結束服務，提醒大家務必儘早備份重要資料。Keep為LINE官方提供給用戶免費的1GB空間，無論是照片、影片、文字內容、檔案等資訊都可保存在裡頭，還可以跟著帳號移轉，且並未設有儲存期限，是不少人儲存日常資料的途徑之一。 

消息曝光後，被轉發到PTT上，引發一片網友崩潰直呼，「砍個屁，這樣要貼梗圖不方便耶」、「業務悲歌」、「這功能很好用欸，我都當暫時性的雲端硬碟用」、「這比筆記好用很多」、「這個這麼好用結果砍掉」。《NOWnews》實際詢問官方內部人員，但目前也正在詢問中，還沒有明確的答案。 

▲LINE Keep功能預計將在7月31日結束提供服務，提醒用戶要提早完成備份。（圖／螢幕截圖）
▲LINE Keep功能預計將在7月31日結束提供服務，提醒用戶要提早完成備份。（圖／螢幕截圖）
內行從LINE跳槽Telegram
另外，也有內行人指出，另一款通訊軟體「Telegram」其實也有類似服務。Telegram為俄羅斯杜洛夫兄弟於2013年8月，所創立的跨平台即時通訊軟體，與LINE相同，提供給用戶全面的通訊通能，可以傳送內建貼圖、GIF圖檔、YouTube影片等不同類型檔案。 

Telegram同時支援Andriod、iOS、Windows、Mac等多種平台，也有提供手機版、電腦版和網頁版等介面。除此之外，也是完全免費且無廣告干擾，因此早已累積不少使用者。Telegram還能使用加密通訊功能，能有效防止對話內容被竊聽，讓安全性大幅提升，飽受用戶讚賞。 

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲Telegram與LINE相同，提供給用戶全面的通訊通能，可以傳送內建貼圖、GIF圖檔、YouTube影片等不同類型檔案。（圖／美聯社／達志影像）
Telegram全自動備份雲端！換機無痛移轉
至於眾人最關心的儲存功能，Telegram與LINE最大不同在於，LINE聊天室中的圖片具有保留天數限制，若沒有使用KEEP等功能備份，很有可能沒注意到時間上限，就無法點開檔案瀏覽；而Telegram所有記錄都會上傳到雲端備份儲存，只要登入就能存取所有舊的對話訊息，甚至換機都還是能保存、下載、瀏覽對話紀錄及檔案，真的非常方便。 

Telegram也有使用風險
不過，Telegram也有需要注意的缺點，由於Telegram並非營利軟體，不少人擔心若是突然終止營運，所有檔案及好友資料都會隨著伺服器關閉消失，因此還是建議大家，重要資料最好是隨手就儲存在自己專屬的雲端硬碟內，避免遺失。 

▲紐西蘭將推動各地學校禁用手機，以消除手機對課堂秩序的干擾，讓學生專心上課，扭轉青少年讀寫能力衰退、識字率急遽下降的問題。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲由於Telegram並非營利軟體，不少人擔心若是突然終止營運，所有檔案及好友資料都會隨著伺服器關閉消失。（示意圖／翻攝自Pixabay）

LINE照片檔案快備份！「Keep功能」7/31結束服務　免費1G空間沒了

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