王道銀獲Morningstar國際永續ESG評鑑　全台金融業第一名

王道銀行在國際永續評鑑機構Morningstar Sustainalytics於2024年2月最新公布的ESG風險評等中，獲得7.6分的評鑑佳績，依「公司投資人關係平台」顯示，此佳績為台灣金融業第一名，並位居台灣上市櫃公司第二名，更是唯一受評為近無風險評級的金融業者。此外，更獲Sustainalytics評為「全球銀行業ESG最佳表現（ESG Industry Top Rated）」及「亞太區企業ESG最佳表現（ESG Regional Top Rated）」，台灣銀行產業僅兩家金融機構同時入選，顯見王道銀行投入永續經營及精進舉措，備受國際評鑑高度肯定。
王道銀行在這次Sustainalytics ESG風險評等中共有22個指標得到滿分，此外，評鑑報告進一步指出，王道銀行在永續議題的資訊揭露上充分展現企業責任與可信賴性，且企業社會責任委員會有效發揮督導功能，將永續精神納入公司核心發展策略。
王道銀在投入深耕ESG的過程中，不斷思考著如何讓ESG成為王道銀行的DNA，除將永續思維納入金融業務決策外，更能化為各項實踐舉措，包括落實責任授信及責任投資，將ESG因子納入內部資金移轉計價制度（FTP），同時已建立起範疇三的內部碳定價制度，並針對高氣候風險產業進行管控措施；王道銀行也持續推動連結ESG績效目標的薪酬制度，並啟動性別薪酬平等計劃及完善環境保護及誠信經營政策等，此外，亦推出許多結合永續理念的個人金融服務與商品，包括公益認同卡、綠色消費力、影響力專案、消費碳排放明細、低碳生活卡及「O FOR YOU」扶助存款專案等。
王道銀行董事長駱怡君強調，王道銀行深信，在追求企業成長同時，更應運用金融本業力量，兼顧環境、社會與治理的永續發展，王道銀行很榮幸獲Sustainalytics的肯定，我們將以嚴謹的永續風險管理機制，持續優化各項企業社會責任舉措，打造企業與環境和社會共好與正向影響力。
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