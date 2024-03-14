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只有一天！全家飯糰、優酪乳「買1送1」　國際早餐日吃10元麵包

▲3月18國際早餐日來了，全家限時一天搶飯糰、優酪乳「買1送1」優惠券。（圖／全家提供）
▲3月18國際早餐日來了，全家限時一天搶飯糰、優酪乳「買1送1」優惠券。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

3月18國際早餐日來了，全家限時一天搶「日式胡麻雞絲飯糰」、「抹茶紅豆熔岩蛋糕」、「鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳（200ml）」買1送1優惠券，還有麵包第二件6折，購買49元、59元、69元早餐組合，還可以抽iPhone好禮；萊爾富則是即起指定麵包有第二件10元，相當於6.8折優惠。

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全家歡慶3/18國際早餐日，APP優惠趣推出當日限定搶券優惠，當天上午10:00起，於會員APP「優惠趣」專區即可領取三大熱門商品「日式胡麻雞絲飯糰」、「抹茶紅豆熔岩蛋糕」、「鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳（200ml）」買一送一優惠券（兌換期間3/18至3/25），優惠券數量有限、贈完為止。

3月19日前，全家還有烘焙麵包全品項第二件6折優惠，門市購買「餐餐超值配」49元、59元、69元早餐組合，結帳報會員，即可參加iPhone 15 Pro（256GB）、MacBook Air 15吋（256GB）或Apple Watch Series 9抽獎活動，買越多中獎機會越高！

▲「全家」門市提供逾200項早餐型即食鮮食，搭配「餐餐超值配」49元、59元、69元優惠，還可抽iPhone系列大獎。（圖／全家提供）
▲「全家」門市提供逾200項早餐型即食鮮食，搭配「餐餐超值配」49元、59元、69元優惠，還可抽iPhone系列大獎。（圖／全家提供）
並且萊爾富也公開早餐商品銷售排行TOP 5，包括夾心三角飯糰-嘉義雞肉飯、無敵雞腿排三明治、職人烘焙-克林姆麵包、雙層豬肉起司堡與職人烘焙-巧克粒大菠蘿。根據萊爾富內部資料顯示，超商早餐族最愛的夾心三角飯糰口味，又以嘉義雞肉飯、珍選鮪魚與古早味口感的肉鬆最受民眾青睞，光三種口味加總的平均月銷量就高達數十萬顆；而無敵雞腿排三明治則以親民的銅板價與兼具飽足感的高CP值取勝，平均月銷量也突破5萬個。

萊爾富響應3月18日國際早餐日，即日起至4月2日期間祭出指定貼標商品，包含指定的三角飯糰、三明治、漢堡、麵包搭指定飲品任1件，享早餐合購價最低49元起；同一期間，購買單件售價28元的職人烘焙系列的紅豆麵包或克林姆麵包，即享任選第二件10元，等於打6.8折優惠。

▲響應318國際早餐日，萊爾富早餐商品銷售排行TOP 5大公開。（圖／萊爾富提供）
▲響應318國際早餐日，萊爾富早餐商品銷售排行TOP 5大公開。（圖／萊爾富提供）

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