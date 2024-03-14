戴資穎最後一次打全英公開賽！卻遇到「這問題」 休假才能吃漢堡
戴資穎參加超級1000系列全英羽球公開賽，談到今年的球場配色是灰色，她表示，在比賽時沒太大差異，但看影片時會有種球場「被調過顏色」的感覺，而戴資穎預計將在今（14）日傍晚出戰韓國金珍恩，戴資穎過去跟她8次交手，都是戴資穎勝出，此外，戴資穎也提到，今年是她最後一次打全英賽，她說，「不會想太多，就是盡全力表現。」而她也透露，自己秀假才有可能去吃「漢堡」，平時在全英公開賽還是吃中式餐點為主。
記者吳政紘/綜合報導
戴資穎接受全英公開賽官方媒體採訪，她表示，今年全英賽就是她最後一次參賽，「今年的比賽應該都是我的最後一次。」而她已在2017、18、20年3度奪冠面對第四度爭冠，戴資穎說，不會想太多，就是盡全力表現，專注當下。
今年戴資穎除了參加全英公開賽外，目標就是巴黎奧運奪金，上一次東京奧運，她不敵中國名將陳雨菲，讓小戴有點難過，而她過去在全英公開賽，表現依舊很亮眼，被認為是最歷史悠久，擁有125年歷史的全英公開賽，今年把球場顏色調為灰色，小戴說：「視覺上沒有太大差別，不會覺得看得比較清楚或不清晰，倒是在看影片時會覺得球場好像被刻意調過色。」
戴資穎也透露，自己在英國比賽還是吃中式餐點為主，休假才有機會吃漢堡等其他食物。英國著名的是炸魚薯條，也要看小戴有沒有空前往品嚐，戴資穎預計今晚7點提拍上陣出戰韓國女將金佳恩，她生涯對戰8場全勝，預計可以輕鬆贏下。
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