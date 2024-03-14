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蔡政府遭批詐騙集團！2年騙納稅人4500億　台電怒：無視實際數據

▲有媒體以「全台最大詐騙集團，蔡政府2年騙納稅人給台電4500億元」為題發表社論，台電怒回「無視實際數據」。（圖／NOWnews資料照）
▲有媒體以「全台最大詐騙集團，蔡政府2年騙納稅人給台電4500億元」為題發表社論，台電怒回「無視實際數據」。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

有媒體以「全台最大詐騙集團，蔡政府2年騙納稅人給台電4500億元」為題發表社論，指出有傳言表示由於台電肩負吸收物價上漲壓力的責任導致虧損，政府決定再給台電1500億元的撥補，總計這2、3年，納稅人至少給了台電4500億元，認為政府政策錯誤，蔡政府卻試圖以謊言欺騙。對此，台電今（14）日表示，該評論選擇性忽略諸多重要事實及數據，僅跳針式地偏頗解讀公共政策，不僅容易誤導民眾，也汙衊台電穩定民生物價的努力，台電對於「欺騙」一詞更是無法接受。

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台電過去已多次說明，俄烏戰爭造成國際燃料暴漲，是造成近年虧損的主因，相較之下綠電購電支出僅占總支出1成，台電也試算過2015年核能佔比尚有1成6的能源結構，套上去（2023）年燃料價格計算，燃料支出也將暴增，「可惜這些數據該媒體一再刻意無視」，公共政策的討論應基於事實及數據，若該社論作者主張比照他國或過去經驗「一次漲足」，也可提出給社會公評。

該媒體評論指出2項政策的嚴重「錯誤」，其中一點是政府過去為了維持物價穩定而「電價凍漲」，台電說明，電價無法完全反映成本，是因為電價會直接影響民生與物價，俄烏戰爭導致國際燃料價格暴漲，許多國家直接反映於價格，韓國、德國、法國及英國等國家皆大幅調漲電價，相較之下，我國電價調幅相對和緩及細緻化，已有效減緩國際燃料價格飆漲的輸入性通膨。

另外一點則是錯誤的能源政策造成虧損，台電指出，目前核電仍在運轉，且即便以2015年核能佔比尚有1成6的能源結構，若改以去(2023)年的燃料價格計算，燃料支出也將暴增，每度售電成本將提升至接近4元，與去年每度售電成本差距不大。且核電延役仍有其困難，例如核電廠用過的核燃料棒無法取出，乾貯設施無法興建，尚待地方政府同意，以及核廢料的處理需取得社會共識等事實，也不應選擇視而不見。

台電表示，國際電業營運皆受燃料價格暴漲衝擊，各國採取多元措施因應，包含電價適度調整，如韓國工業電價3年調漲超過8成，或採取政府直接補貼電業、政府增資等綜合性方式維持電業營運。台電期盼維持穩供使命，繼續扮演穩定民生的力量，台電將在後續的電價費率審議會中，針對未來的燃料成本以及電業營運成本充分說明，以利審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢等因素後做出決定。

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