蔡政府遭批詐騙集團！2年騙納稅人4500億　台電怒：無視實際數據

我是廣告 請繼續往下閱讀
該媒體評論指出2項政策的嚴重「錯誤」，其中一點是政府過去為了維持物價穩定而「電價凍漲」，台電說明，電價無法完全反映成本，是因為電價會直接影響民生與物價，俄烏戰爭導致國際燃料價格暴漲，許多國家直接反映於價格，韓國、德國、法國及英國等國家皆大幅調漲電價，相較之下，我國電價調幅相對和緩及細緻化，已有效減緩國際燃料價格飆漲的輸入性通膨。
另外一點則是錯誤的能源政策造成虧損，台電指出，目前核電仍在運轉，且即便以2015年核能佔比尚有1成6的能源結構，若改以去(2023)年的燃料價格計算，燃料支出也將暴增，每度售電成本將提升至接近4元，與去年每度售電成本差距不大。且核電延役仍有其困難，例如核電廠用過的核燃料棒無法取出，乾貯設施無法興建，尚待地方政府同意，以及核廢料的處理需取得社會共識等事實，也不應選擇視而不見。
台電表示，國際電業營運皆受燃料價格暴漲衝擊，各國採取多元措施因應，包含電價適度調整，如韓國工業電價3年調漲超過8成，或採取政府直接補貼電業、政府增資等綜合性方式維持電業營運。台電期盼維持穩供使命，繼續扮演穩定民生的力量，台電將在後續的電價費率審議會中，針對未來的燃料成本以及電業營運成本充分說明，以利審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢等因素後做出決定。