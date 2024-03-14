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環台賽專訪／新中華隊一哥杜志濠強勢接班　成績台將第一感嘆負運

▲台灣自由車旅歐好手杜志濠在環台賽第四站南投縣表現出色，騎出台灣選手最佳成績。（圖／自由車協會提供）
▲台灣自由車旅歐好手杜志濠在環台賽第四站南投縣表現出色，騎出台灣選手最佳成績。（圖／自由車協會提供）

記者路皓惟/高雄報導

2024年環台公路大賽落幕，中華隊本屆運氣不佳，首戰就遇到主集團摔車和爆胎等狀況，導致登山好手李冠賢遭淘汰；隊長盧紹軒又因手掌骨裂被迫在第三站就退賽，新中華隊一哥杜志濠苦撐，最後拿下總成績第46名，雖是台灣車手最佳表現，但賽後仍難掩遺憾情緒。

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27歲的杜志濠效力與歐洲巴林勝利車隊，也是目前台灣唯一一級職業車隊車手，車界都期望他能盡快接班，扛下一哥馮俊凱的位置。

杜志濠說，「以前馮俊凱領軍，我屬於副將、支援的角色，如今凱哥不在陣中，我的責任更重，比賽中多了許多機會，未來會努力提升自己的實力，盼能幫助中華隊提升成績。」

▲台灣自由車旅歐好手杜志濠，接下馮俊凱的棒子，成為新一哥。（圖／取自杜志濠臉書粉專）
▲台灣自由車旅歐好手杜志濠，接下馮俊凱的棒子，成為新一哥。（圖／取自杜志濠臉書粉專）
今年是杜志濠生涯第4度參加環台賽，擺脫過去的青澀，已逐漸獨當一面。不過杜志濠也坦言，「今年中華隊運氣不佳，加上比賽強度特別強，的確不好控制，加上登山地形不夠艱難，無法篩選，對於全能型的車手較有優勢。」

老大哥馮俊凱今年卸下中華隊戰袍，與職業車隊宇都宮隊友並肩作戰，但他仍心繫國家隊，他說，「杜志濠的實力已具備一定的水準，接棒領軍的重任沒有問題，只要增加經驗值，未來肯定是中華隊一哥。」

短暫休息一週，杜志濠將返歐與職業隊會和，預計四月將參加環阿爾卑斯山站，之後6月返中華隊出征亞錦賽。

▲助攻隊友的同時，杜志濠也期待能看到自己的蛻變與成長。（圖／巴林勝利車隊提供）
▲杜志濠預計4月將參加環阿爾卑斯山站。（圖／巴林勝利車隊提供）
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